O Fauna & Flora rumou aos Anjos, com um brunch para todas as horas do dia

Depois do bairro da Madragoa, o Fauna & Flora abriu, em julho, uma nova cafetaria nos Anjos, em Lisboa. Na ementa, a privilegiar a cozinha saudável, com opções vegetarianas mas não só, há umas panquecas novas para experimentar

Depois da Madragoa, o Fauna & Flora rumou aos Anjos e abriu uma segunda cafetaria no edifício do cowork LACS, na Rua Febo Moniz. A funcionar desde julho, o ambiente é descontraído (no dia em que a VISÃO Se7e lá esteve, havia quem jogasse às cartas), o atendimento simpático e a decoração em tudo semelhante à casa-mãe, com plantas que vão do chão ao teto e mesas de madeira. “Quando os cliente entram, os seus olhos brilham e os sorrisos, esses, mantêm-se até ao final da visita”, sublinha Joana Faria, uma das sócias, que dá a cara pelo novo Fauna & Flora dos Anjos.

Com exceção das novas panquecas Tropicália (creme de coco, manga, ananás confitado em calda de hortelã e coco torrado, €6,50), a ementa é a mesma: smoothie bowls, sopa do dia, tostas em pão de fermentação lenta, como a Botânica, com cogumelos salteados, abacate, parmesão, tomate-cherry confitado, rúcula e ovos a baixa temperatura (€7), mini-hambúrgueres; e diversos pratos, como o Vegan Forest, com espinafres salteados, tomate seco e tofu fumado em base de hummus de beterraba (€7). Para beber, há sumos naturais, cocktails com e sem álcool, além de chás e infusões. Para provar e partilhar, ao sabor da conversa.

Fauna & Flora > R. Febo Moniz, 27A, Lisboa > T. 92 668 4312 > seg-dom 9h-19h