O mundo está à mesa no Attytude, em Esposende

Neste restaurante e bar, a dois passos do rio Cávado, em Esposende, há hambúrgueres, pizzas, tacos, cocktails e batidos que são uma festa. E, a partir de setembro, o Attytude passa a ter brunch, aos domingos, com champanhe incluído

Foi numa antiga farmácia, na rua mais comercial de Esposende, que abriu o Attytude, no final de março passado. Tem duas salas generosas (que ocupam mais de 400 metros quadrados), onde se destacam as madeiras, um ecrã de quatro metros e uma mesa de DJ. “É um restaurante com cozinha do mundo que fazia falta na cidade, para todos os públicos”, resume Jorge Rodrigues, proprietário do mais recente negócio do grupo Sky Valley – já presente em Esposende, com um restaurante de sushi, e no Algarve, com o Sky Valley Vilamoura, a funcionar durante o verão.

À mesa, a oferta é variada. O Attytude não é uma pizzaria, mas serve pizzas, não é uma hamburgueria, mas tem hambúrgueres, e não é um restaurante mexicano, apesar de servir tacos. Da cozinha, entregue ao bracarense Nuno Peixoto, saem também pratos de influência asiática. Usar produtos locais é uma das preocupações, daí que o queijo amanteigado – utilizado, por exemplo, no crocante de frango envolvido em massa brick (€13), no hambúrguer em pão brioche (€14), na pizza Esposende (€13) cozida em forno a lenha, ou mesmo no brownie (€9) –, venha da Lacticínios das Marinhas. Já as carnes maturadas (a partir €28), grelhadas em carvão de coco, são da Casa Jacinto, na Apúlia.

A ementa inclui ainda cocktails e freak shakes (a partir €8), como o Chocolate Monster, por exemplo, com gelado de baunilha, leite, nutella, oreo e um donut, que podem beber-se a qualquer hora do dia no bar, à entrada, a acompanhar uns nachos de guacamole e chili (€10), ou umas asinhas de frango panadas com molho agridoce (€8). A partir de setembro, os domingos são dias de brunch (€30, das 12h às 16h), servido em buffet, com tudo o que está na carta em formato miniatura e champanhe Möet & Chandon. Um brunch com atitude, portanto.

Attytude by Sky Valley > R. 1º de Dezembro, Esposende > T. 91 006 4916 > seg-dom 12h-23h