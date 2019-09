Varanda Azul, em Lisboa: Um clássico reinventado

Com vista para o Tejo e uma ementa dedicada às carnes (e não só), eis a nova vida do restaurante do Estádio do Restelo, em Lisboa, que quer dar-se a conhecer a adeptos e a simpatizantes da boa comida

1 / 6 Diana Tinoco 2 / 6 Diana Tinoco 3 / 6 Diana Tinoco 4 / 6 Diana Tinoco 5 / 6 Diana Tinoco 6 / 6 Diana Tinoco

Discussões clubísticas à parte, o restaurante Varanda Azul, no Estádio do Restelo – onde joga o clube Os Belenenses, fundado em 23 de setembro de 1919 –, mudou: de gerência, de ementa (passou a ser uma steakhouse) e de tonalidades (as antigas paredes roxas estão agora pintadas de cinzento). Antes de nos sentarmos à mesa, é a vista que se aprecia deste restaurante, aberto há 25 anos, que sacia a alma. Do lado esquerdo, a Ponte 25 de Abril, em frente, o Mosteiro dos Jerónimos e, ligeiramente para a direita, o Padrão dos Descobrimentos, com o rio Tejo em pano de fundo. Foi em fevereiro passado que Bernardo Moreira (juntamente com Carlos Cavaleiro) conseguiu concretizar as negociações para ficar com restaurante fechado em agosto de 2018, conhecido, durante anos, pela cozinha portuguesa. A recente aquisição não pretende ser um prolongamento do Matateu, a casa de petiscos que funciona na porta ao lado, da qual Bernando também é proprietário.

Inspirado no restaurante brasileiro Cabañas del Primo, na Baía, uma steakhouse que Bernardo elogia pelo atendimento, ambiente e pela comida, aqui a ementa centra-se na carne maturada, não abdicando, no entanto, dos pratos de bacalhau ou de polvo, por exemplo. Seja na mesa redonda, com a melhor vista da sala, seja na esplanada, comece-se por pedir os croquetes de vitela e mostarda antiga (€1,90) e o queijo chèvre no pomar do Oeste, enquanto se escolhe o prato principal: para duas pessoas, tomahawk (€56,90/kg) e t-bone (€38,90/kg), duas carnes maturadas de origem arouquesa, grelhadas e finalizadas no forno, acompanhadas por batata frita (€2,50), puré de batata trufado (€3,50) ou esparregado de grelos (€2,90).

Ainda na ementa, pensada pela chefe Filipa Ruas (passou pelo Matateu e, mais tarde, pelo Antigo Talho, entretanto fechado) e atualmente executada por André Oliveira, destaca-se, na grelha, o entrecôte (€16,90), a picanha (€13,90) e a vazia alta maturada (€14,90). Nos pratos de peixe, sugere-se o camarão em Itália (€13,90), um risoto com camarão, cogumelos e espargos-do-mar; o polvo em terras altas (€17,90) e o filete de robalo em terras cariocas, uma homenagem ao prato servido durante a primeira vida do Varanda Azul. Para sobremesa, prove-se a delícia de chocolate (€5,50). Antes do apito final, fica um conselho: evitem-se os dias de jogos, porque não servem refeições.

Varanda Azul > Estádio do Restelo > Av. do Restelo, Lisboa > T. 92 532 1237 > seg-dom 12h30-15h, 19h30-23h