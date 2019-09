Jameson Distillery On Tour – uma viagem à destilaria de Dublin sem sair de Lisboa

1 / 7 Ana Viotti 2 / 7 Ana Viotti 3 / 7 Ana Viotti 4 / 7 Ana Viotti 5 / 7 Diogo Lima 6 / 7 Ana Viotti 7 / 7 Diana Mendes

Se por estes dias o leitor passar pela LX Factory, em Alcântara, Lisboa, não se surpreenda ao ver um bar de Jameson, com uma esplanada com mesas feitas a partir de pipas e uma barbearia (que ao início é o que salta à vista). Mas não só. São precisos dar alguns passos para se perceber que há também uma destilaria. Trata-se do projeto Jameson Distillery On Tour, uma experiência pela destilaria da marca irlandesa que tem como objetivo dar a conhecer a sua história e todo o seu processo de produção. No final, vai ser possível provar três diferentes whiskeys.

Ora veja-se: os 30 minutos da experiência (€15) são pensados para grupos até 12 pessoas, com uma visita orientada aos dois andares, agora transformados numa verdadeira destilaria. À entrada, no piso térreo, somos levados numa viagem até ao ano 1780, para conhecermos a história da marca, criada por John Jameson, e alguns dos hábitos dos seus trabalhadores, até aos dias de hoje. Depois, ficamos a saber tudo sobre o seu método de produção, desde as ferramentas usadas, o uso de matérias-primas e o processo de destilação e maturação. Mas a experiência não se fica por aqui.

Ainda nos rés-de-chão da destilaria, os 15 minutos são reservados, também para despertar todos os nossos sentidos (olhamos, tocamos e cheiramos). Se, desde o início da visita, ficamos a pensar na utilidade da mesa à nossa frente, com cevada (maltada e não maltada) e todo o processo de produção, chegou a hora de metermos as “mãos na massa”. Ou seja, de interagir com esses elementos (é como se estivéssemos na destilaria de Dublin). Podemos cheirar os cereais, sentir os aromas das barricas onde é estagiado o whiskey ou conhecer os diferentes tipos de destilação.

Da produção para a degustação (momento mais aguardado), continuamos a experiência. É preciso subir uns poucos degraus até ao segundo piso, percurso que pode ser aproveitado para esclarecer dúvidas com o guia que nos acompanha, antes do desafio final, onde todos são postos à prova. À nossa frente estão três copos, com whiskey escocês, irlandês e americano para beber e identificar os diferentes aromas entre estes whiskeys (há um copo de água para os menos resistentes).

No final da experiência, os 12 participantes podem sentar-se na esplanada, o The Jameson Bar, nas mesas feitas a partir de pipas, para saborear de um Jameson Ginger&Lime (€7), um Jameson Caskmates & Beer (€8,5) ou um cocktail de Jameson Black Barrel (€10), enquanto se trocam dois dedos de conversa sobre esta visita. Há, ainda, uma loja oficial com produtos exclusivos da marca, incluindo a garrafa Destilary Edition (€60), personalizada e apenas disponível nesta loja da LX Factory ou em Dublin. Durante todo o mês de setembro, estão previstos momentos musicais, formação para bartenders, um estúdio de tatuagens e uma barbearia no Jameson Village.

Jameson Distillery On Tour > LX Factory, R. Rodrigues de Faria 103, Lisboa > 30 ago a 28 set, seg-sex 17h-23h, sab-dom 12h-23h > €15 (inclui degustação)