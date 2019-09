Saudável dia sim, dia sim: assim é o novo Nicolau, no Porto

Rumou a norte uma das cafetarias orgânicas mais conhecidas de Lisboa, que serve combinações saborosas a todas as horas. Eis o Nicolau Porto

As paredes verde-água, as madeiras e as muitas plantas que decoram a sala não deixam dúvidas. Tal como em Lisboa, o Nicolau no Porto abriu numa esquina, em meados de julho, entre a Rua da Conceição e a Rua General Silveira, com as grandes janelas a servirem de montra para o exterior. Também lá está o quadro do Nicolau, o cão de raça teckel que é imagem desta cafetaria saudável inaugurada na capital, em 2016, por Bernardo Mesquita e Bárbara Pinto. Ao casal, e como responsável pela loja do Porto, juntou-se Miguel Passos, que deixou a área da banca de investimento para regressar à cidade natal e se dedicar a este negócio. “Queremos que o Nicolau seja uma referência”, afirma.

A sala, com 60 lugares sentados, tem estado sempre composta, desde que abriram. A ementa é pensada para todas as horas do dia, com opções saudáveis. Aos pratos mais pedidos em Lisboa – as panquecas Nicolau e Amélia (€6,50, €6,80), o Nicolau Burger (um hambúrguer grelhado com abacate e maionese de caril, servido em pão feito com tomate, €8,50); as bowls asiática e de frango (€9), os ovos escalfados em tosta de abacate e granola salgada de curcuma (€6,80) – acrescentaram algumas novidades no Porto. É o caso do caril vegan de grão e legumes (€9), do nasi goreng (de influência indonésia) com frango, legumes e ovo escalfado (€10), dos tacos de camarão grelhados com abacate, manga e couve-roxa (€8,50) e da shakshuka (ovos escalfados em molho de tomate picante e vegetais, €7).

Também existe um menu brunch (€15), em alternativa. Para acompanhar, há sumos naturais, smoothies, chás e uma grande variedade de cafés e de cocktails. O arroz-doce de coco vegan com fruta, o bolo de alfarroba com frutos vermelhos e o healthy bounty (a partir €2,50) rematam a refeição. “A nossa preocupação é ser o mais inclusivos e orgânicos possível, apostando nos pequenos produtores e usando cada vez menos plástico”, sublinha Miguel Passos. A saúde e o ambiente agradecem.

Nicolau Porto > Lg. Alberto Pimentel, 4, Porto > T. 22 208 2406 > seg-dom 9h-21h