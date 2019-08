Restaurante Plano: Cozinha de fogo e sem desperdício, em Lisboa

No novo restaurante Plano, do chefe Vítor Adão, no bairro lisboeta da Graça, cozinha-se sem desperdício uma ementa portuguesa com inspirações do mundo. Por agora, apenas ao jantar, à luz das velas e sob o céu estrelado

É o próprio chefe Vítor Adão que abre a porta e cumprimenta quem chega ao novo Plano, restaurante da guesthouse Dona Graça, no bairro lisboeta da Graça. A mesa corrida com 18 lugares, elegantemente posta no jardim, junto à piscina, lembra-nos que é verão e, apesar da noite fresca, saberá bem jantar à luz das velas, debaixo de um céu estrelado. As brasas do grelhador estão prontas a receber os primeiros ingredientes do menu de degustação, composto por nove pratos, incluindo duas sobremesas, servido apenas ao jantar. Mas primeiro, há que saborear o cocktail de boas-vindas, feito à base de melancia, para dar início à noite.

Não é só a pronúncia do Norte que denuncia as origens do chefe, ao longo da refeição haverá muito de Chaves, a sua terra, para provar à mesa: desde os produtos, como as batatas, as cebolas e o vinagre, ate às receitas, não esquecendo a mesa corrida e a comida de fogo, “muito ligadas às minhas raízes”, conta Vítor Adão. Antes de se aventurar neste Plano, o chefe passou pelo Bistro 100 Maneiras, de Ljubomir Stanisic, pelo Six Senses Douro Valley e pelos restaurantes DOC e DOP do chefe Rui Paula, entre outros. O menu começa com dois snacks, um feito com cabeça de xara com pickle de beterraba, outro com cavala, batata e pele de frango. Segue-se um misto de pratos que nos faz viajar por algumas regiões portuguesas: presunto de porco alentejano, queijo de ovelha de Arraiolos, azeite de Suçães, azeitonas de Mirandela e pão de centeio de fermentação de lenta. No terceiro momento, apresenta-se o carapau com nabo, puré de escabeche e berbigão que antecede um prego de vitela biológica de Idanha-a-Nova.

Após uma pequena pausa, chega a corvina, cenouras e batatas e a presa de porco preto, tomate e beldroegas. “No Norte, usamos as beldroegas em saladas.” Para finalizar, a melancia grelhada com aipo e coentros, surpreende pela originalidade, e a aletria com trevos e manjericão lembra uma vez mais os sabores de casa. “A minha cozinha é mais portuguesa, mas com influências do mundo. Aqui há pratos desde Trás-os-Montes ao Japão e à Índia”, diz Vítor Adão, que começou a cozinhar com 14 anos. “Sempre fui contra o desperdício, agora estou a tentar ser o mais sustentável possível, evitando usar os sacos de vácuo, por exemplo, e utilizando as partes menos comuns dos vegetais, carne e peixe. Estou a fazer, em média e por dia, cerca de 1,5 kg de lixo orgânico”, conta orgulhoso. O jantar acaba de manta nas pernas, mas a boa energia manteve-se acesa do princípio ao fim.

Plano > R. da Bela Vista à Graça, 128, Lisboa > T. 91 317 0487 > qua-dom 19h30-23h > €70 (inclui bebidas)