Mó Veggie Bistrô, em Aljezur: Filosofia de vida

Em Aljezur, a antiga moagem da Costa Vicentina deu lugar ao Mó Veggie Bistrô, um restaurante vegetariano, que é também sede da associação cultural Moagem de Ideias

D.R.

Depressa se dá por ele, num passeio pelas ruas estreitas de Aljezur, não muito longe do Largo da Liberdade. As portas de madeira do Mó Veggie Bistrô denunciam a memória do que foi a antiga moagem da Costa Vicentina que, durante décadas, moeu o grão recolhido de Lagos até Odemira. Desde 2017, que o destino passou a ser outro, sem, no entanto, se perder a história deste lugar – na recuperação do edifício, que deixou à vista a antiga mó, reaproveitaram-se as madeiras para a mesa comunitária e para o bar.

D.R.

O Mó é uma das faces visíveis da associação cultural Moagem de Ideais, criada há dois anos por um coletivo de pessoas que desejavam apostar “na cultura, no desenvolvimento espiritual e em ações de cariz ecológico”, explica Rita Belo, uma das fundadoras, juntamente com Diogo Ruivo e Isabel Gonçalves. Com a frase “somos o que comemos” em mente, foi Isabel a abrir o bistrô vegetariano. Da cozinha, dirigida por Marlene Azevedo, saem refeições para todas as horas. Tostas de pão de fermentação lenta (a partir €5), com abacate, queijo de coco, cogumelos salteados, pesto caseiro de pistácio, por exemplo; sumos naturais (laranja com curcuma fresca, limão com geleia de arroz e menta, €2,50); smoothies (alfarroba e amêndoa, kiwi e menta, €4,50) e kombucha caseira (€1,50). Ao húmus servido com vegetais crus, às tiras de batata-doce assada e saladas, juntam-se os cogumelos Portobello recheados, com puré de couve-flor, alho-francês e curcuma, e o chilli de feijão preto e ananás servido com arroz integral, aromatizado com cardamomo, e bróculos braseados com molho de arandos. Nas sobremesas (a partir €3,20), há bolo negro de chocolate com carvão ativado, bolo cru de limacolada e pudim de chia. O café é de comércio justo, da Nicarágua.

Desde julho que as paredes do bistrô têm exposta a mostra Emergência Ambiental Planetária, de Carlos MM Santos, do Atelier Artes, Factos e Outros Actos. E basta atravessar a rua, para ver os murais dos artistas Tota e Miguel Januário (MaisMenos), contra a pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur, para perceber que a ação da associação Moagem de Ideias tem extravasado a antiga moagem.

A associação tem uma agenda cultural diária: aulas de respiração (às terças), ioga (às quartas), jam sessions (às quintas), aulas de forró (às sextas).

Mó Veggie Bistrô > R. João Dias Mendes, 13, Aljezur > T. 92 528 9246 > seg-dom 10h-23h