Boa qualidade e melhor preço: Três novidades na prateleira de vinhos

Vinhos que merecem atenção, ora pela qualidade, ora pelo preço, ora por ambas as coisas. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o Rosé 2018 das Quintas de Melgaço, o Esporão Reserva Branco 2018 e o Grainha Reserva Tinto 2017, acabados de chegar ao mercado

Chegou o QM Rosé 2018, das Quintas de Melgaço – projeto singular envolvendo mais de 530 pequenos e médios produtores de Melgaço, na região dos Vinhos Verdes –, em garrafas de formato Borgonha, com novos rótulos, num conjunto mais elegante e sugestivo do que a versão anterior. Também o conteúdo evoluiu, apresentando--se bem estruturado com o justo equilíbrio da fruta, da acidez e do álcool. O mínimo que se pode dizer deste vinho rosé é que está muito atrativo, tanto na apresentação como na qualidade e até no preço.

Outra história tem o Esporão Reserva Branco, um clássico da herdade alentejana com cerca de 702 ha de vinhas, olivais e outras culturas em modo de produção biológico, onde, desde meados da década de 80 do século passado, se produzem vinhos de qualidade. É dessa linhagem o Esporão Reserva Branco 2018, que tem como sinal distintivo a consistência, baseada no carácter típico dos vinhos do Alentejo. O vinho resulta de uma seleção de uvas de castas brancas tradicionais da região, como Antão Vaz, Arinto, Roupeiro, entre outras, com vinificação extremamente cuidada. Também rigorosa é a forma como se apresenta no mercado, desde o lançamento do primeiro Esporão, em 1985, com o rótulo de cada colheita ilustrado por um artista. Em 2018, foi a vez do artista visual, poeta e performer António Poppe.

Para completar um trio de vinhos atraentes na apresentação, na qualidade e no preço que acaba de chegar ao mercado, elegemos o Grainha Reserva Tinto 2017, da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Também este é um exemplo de classicismo, mas de sentido diferente, pois não respeita a uma casa mas a uma região, o Douro, de onde provém, evidenciando-se no aroma concentrado e complexo, na estrutura firme e no final elegante e longo.

QM Melgaço Alvarinho & Sousão DOC Vinho Verde Rosé 2018

Tem cor salmão ligeira, aroma limpo, marcado pelos frutos vermelhos, e paladar muito fresco e bem equilibrado com assinalável persistência. Para beber só ou a acompanhar petiscos e refeições ligeiras. €9,98

Esporão Reserva DOC Alentejo Branco 2018

Elaborado com uvas das castas brancas tradicionais da região, em especial Arinto, Antão Vaz e Roupeiro, tem aspeto cristalino, cor palha com reflexos esverdeados, aroma fino com notas frutadas, sobretudo cítricas, e apontamentos de especiarias, paladar equilibrado, elegante. €15

Grainha Reserva Tinto 2017

Feito com uvas das castas Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Tinta Barroca e Touriga Nacional, apresenta cor rubi profunda, aroma com boas notas de frutos pretos, balsâmicas e de especiarias, paladar com grande volume, textura sedosa e final longo. Beber e/ou guardar. €14,95