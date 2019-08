Sabor e simpatia minhotas no restaurante Retiro da Cabreira, em Vieira do Minho

Em plena encosta da serra da Cabreira, ao lado do Gerês, num cenário natural esplendoroso, uma casa de culto da gastronomia regional. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Retiro da Cabreira, em Vieira do Minho

Lucília Monteiro

A sopa no pote, ou caldo do pote à antiga, como também chamam a esta especialidade regional de Vieira do Minho, feita com feijão-amarelo, couve-galega e carnes do cozido, como pernil e chispe, é típica do inverno, mas está em destaque, desde princípios de julho e até ao fim de agosto, no restaurante Retiro da Cabreira, aonde se dirige muita gente conhecedora do gosto que tem e do bem que sabe. São emigrantes mas não só. Também acorrem visitantes de outras regiões, quer do País quer de fora, atraídos sobretudo pela paisagem, que é única e constitui o grande cartaz turístico da região. Vai para dez anos que este restaurante foi criado, nas lonjuras da Cabreira, ao lado do Gerês, e o que o distingue, além da tranquilidade e da beleza circundantes, é ter alma, que se reflete no arranjo das salas com lareira, mesas amplas, toalhas brancas e caminhos de mesa cinzentos, centros com flores naturais e velas, no ambiente familiar, e, acima de tudo, no apego evidente aos produtos locais e à gastronomia regional.

Lucília Monteiro

A cozinha é da brasa e do forno, a ementa baseia-se nos produtos da época. Mas, coisa interessante, alguns pratos considerados de inverno, como o cabrito da serra no forno a lenha, a vitela barrosã na brasa (“posta à Vieira”, na ementa) ou o churrasco de boi são de todo o ano. O cabrito, além da carne ótima e da assadura perfeita, tem batatas assadas, arroz de forno e grelos muito bons; a vitela, que é um espanto de tenrura, e o churrasco de boi, também muito gostoso, valem pela qualidade dos produtos, sem tirar mérito ao grelhador. A estes três pilares da ementa podem juntar-se, no dia a dia: bacalhau com broa (posta alta em união perfeita com a broa de milho por obra do forno e do azeite), polvo à lagareiro (vai à brasa e depois ao forno com pimento e cebola, ganhando um sabor bom e muito característico) e borrego em vinho tinto (carne grelhada e regada com uma redução de vinho tinto e alho, surpreendente); no tempo mais frio: cozido à portuguesa (carne de porco bísaro), rojões à moda do Minho com papas de sarrabulho, chanfana de cabra, couves com feijões (porventura o prato emblemático de Vieira, com o tal feijão-amarelo, couve e várias carnes) e a sopa no pote, obviamente. Boa doçaria caseira como, por exemplo: pudim do abade de Priscos, leite-creme (queimado na hora), arroz-doce, tarte de chocolate crocante, cheesecake de mirtilos, entre outros. Garrafeira pequena, talvez pelo predomínio do vinho verde da região, servido em jarrinho e bebido da malga, à maneira tradicional. Com o café, vem à mesa uma garrafinha de bagaceira de vinho verde, cortesia da casa. Serviço eficiente e simpático.

Retiro da Cabreira > R. do Imigrante, 102, Tabuadelo, Pinheiro, Vieira do Minho > T. 253 741 210 / 93 290 5447 > seg-ter, qui-sáb 12h-15h, 19h-23h, dom 12h-15h (agosto aberto todos os dias) > €20 (preço médio)

