Festival do Peixe e Marisco em Matosinhos: Dez dias com sabor a mar

A festa faz-se com petiscos e provas de vinho no Jardim Senhor do Padrão e em mais de 70 restaurantes de Matosinhos. O Festival do Peixe e Marisco aMAR Matosinhos começa sexta, 23, e dura dez dias

Lucília Monteiro

À segunda edição, o Festival do Peixe e Marisco aMAR Matosinhos regressa ao Jardim Senhor do Padrão, junto ao Porto de Leixões e a dois passos da Lota de Matosinhos, já nesta sexta, 23, e por ali fica até 1 de setembro. O programa inclui provas comentadas, showcooking, oficinas e concertos nos dez dias que dura o festival com entrada livre. Hélio Loureiro, António Vieira, Cristina Manso Preto, Hugo Dias e Marco Gomes são alguns dos chefes convidados para as sessões de showcooking, ficando as provas comentadas de vinhos a cargo de enólogos como Luís Cerdeira, Anselmo Mendes e António Sousa.

À mesa chegam produtos nobres do mar de Matosinhos como o robalo, a dourada, o peixe-galo, o polvo, o pregado, a santola e a amêijoa, entre outros, servidos em pequenos pratos de degustação, em 20 expositores distribuídos pelo jardim, ao quais se juntam mais de 70 restaurantes de Matosinhos, com menus criados para esta iniciativa, que incluem entrada, prato, sobremesa e um copo de vinho.

O festival, organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos, tem ainda uma área lounge com oficinas para crianças e música ao vivo. Nesta sexta, 23, há um tributo à música portuguesa, com a banda Ponto PT (19h e 21h), e no domingo, 25, está agendado um concerto de tributo aos Queen, pelo grupo A Kind Of Queen (19h e 21h).

Festival do Peixe e do Marisco aMAR Matosinhos > Jardim Senhor do Padrão, Matosinhos > 23 ago-1-set > seg-sex 12h30-22h30, sáb 12h30-23h, dom 12h30-22h30> grátis