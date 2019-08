Ponte e Pintas: Vinhos da nossa alegria

Da herdade do Mouchão, no Alentejo, e do vale do Pinhão, no Douro, chegam dois exemplos com caráter e qualidade excecionais. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre os vinhos Ponte e Pintas

Anuncia-se uma nova fase na Herdade do Mouchão com o vinho Ponte, que é o topo de gama não Alicante (para isso lá está o insubstituível Mouchão com a sua expressão máxima no Tonel 3-4). Na casa do Alentejo, sob a liderança de Iain Reynolds, proprietário, gestor e também responsável pela viticultura e pela enologia, reina o entusiasmo e cresce a vontade de “chamar a atenção para o potencial de guarda deste vinho”. Com boas e concretas razões: o Ponte Verdelho Branco 2018 e o Ponte Tinto 2015. A marca foi buscar o nome à ponte medieval da herdade, e nada melhor para identificar um vinho em que se espelha fielmente o seu território. O Verdelho recupera a memória de uma vinha com esta casta que havia no Mouchão, em princípios do século passado; em 2015, Iain fez uma enxertia de Verdelho em videiras da casta Perrum, num vinhedo de um hectare, com cerca de 20 anos; o resultado é magnífico, só bebendo. O Ponte Tinto 2015 tem antecedentes no antigo Ponte das Canas, criado em 2005, com base em vinhas com três castas: Touriga Nacional, Touriga Franca e Syrah; agora, mudou o nome, aperfeiçoou o caráter, atingiu o equilíbrio e merece ser olhado com outra atenção.

Entretanto, a norte, o casal de enólogos Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges continua a surpreender com os vinhos que produz no vale do Pinhão, tendo como assinatura a Wine & Soul e como referência de prestígio máximo a marca Pintas. De nome de cão e sinónimo de amigo, passou a marca de vinho e sinal de qualidade que os criadores prezam acima de tudo. E é assim que eles apresentam, da sua produção de vinho do Porto, um Pintas Vintage 2017 extraordinário. Sendo novo, pertence já à categoria dos clássicos – por ser o que é: um grande vinho.

Ponte Mouchão Verdelho Vinho Regional Alentejano Branco 2018

Só uvas da casta Verdelho neste vinho muito bem estruturado. Tem aspeto brilhante, cor citrina, aroma intenso com notas frutadas e florais, ressaltando o toque fresco, doce e penetrante da camomila; paladar cheio, suave e redondo. €18,50

Ponte Mouchão DOC Alentejo Tinto 2015

Com uvas das castas Touriga Franca, Touriga Nacional e Syrah, tem cor vermelho--granada intensa, aroma concentrado a frutos pretos e especiarias, com delicado toque floral, paladar estruturado e rico com fruta, acidez e taninos em perfeito equilíbrio. Excelente, pois. €18,50

Pintas Porto Vintage 2017

Uma vinha quase centenária com mais de 40 castas tradicionais da região deu as uvas para este Vintage, excecional em tudo: da intensa cor púrpura à complexidade aromática, ao paladar volumoso, denso e elegante, e ao final muito longo e sedutor. €70