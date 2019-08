UVA by Cálem, em Vila Nova de Gaia: Comida portuguesa, à beira-rio

A empresa produtora de vinho do Porto abriu o UVA by Cálem, em Vila Nova de Gaia. António Vieira é o chefe de cozinha do novo restaurante e bar com esplanada, que ali aposta na comida portuguesa, feita com bons produtos e sem invenções

Tem outro encanto, não nos cansamos de repetir, a cidade do Porto vista do cais de Vila Nova de Gaia. A tirar partido da localização privilegiada à beira-Douro, acaba de abrir o novo restaurante UVA by Cálem, mesmo em frente às suas caves e junto ao tabuleiro inferior da Ponte D. Luís I. Ocupa os contentores metálicos do antigo restaurante D. Tonho, encerrado há mais de quatro anos, e resulta de uma parceria entre o chefe de cozinha António Vieira e as caves Cálem, do grupo Sogevinus. “Foi um longo namoro”, diz o chefe, que não esmoreceu, mesmo depois de ter aberto o restaurante Wish, na Foz Velha. Neste regresso “à beira de água”, António Vieira não vê o mar, mas tem “a melhor vista do Porto, a qualquer hora, com ou sem neblina”, sublinha.

No UVA, a ementa é diversificada e aposta na cozinha portuguesa, de sabores tradicionais, feita com bons produtos e sem invenções. Para lá do incontornável bife de atum (por exigência dos clientes), o chefe sugere as tripas à moda do Porto, o bacalhau assado com broa e o costeletão de novilho maturado. Para picar e partilhar, serve moelas picantes, polvo com molho verde, carpaccio de bacalhau, presunto e queijo de Penela gratinado.

E, depois, há peixe, sempre fresco, que António Vieira faz questão de ir buscar à lota. “Vivo em Angeiras e trabalho com o mercado local, por isso temos muito peixe da época.” Nas bebidas, conte-se com as sugestões de Liliana Alho, mulher de António, que além dos vinhos do Douro do grupo Sogevinus, inclui vinhos verdes e a sangria de vinho do Porto. Para sobremesa, provem-se os gelados artesanais, confecionados pelo chefe, ou o leite-creme queimado.

Na sala e no bar, decorados por Paulo Lobo, o chão e o teto foram pintados de cinza-suave, fazendo sobressair os apontamentos de latão e o mobiliário de madeira. Na esplanada, com as cadeiras estrategicamente viradas para a outra margem, o movimento é grande. Mas nem por isso se perde o encanto da panorâmica.

UVA by Cálem > Av. Diogo Leite, 344, Vila Nova de Gaia > T. 22 494 8046 > seg-dom 10h-24h