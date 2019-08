Black Sheep, provavelmente o bar de vinhos mais pequeno de Lisboa

No Black Sheep, o novo wine bar da Praça das Flores, em Lisboa, reinam os vinhos portugueses, na sua maioria naturais, orgânicos e biodinâmicos, que não se encontram nas prateleiras dos supermercados

Gonçallo Villaverde

Desde que visitou Portugal, em 2009, que Brian Patterson, ficou apaixonado pelo nosso país. “Começámos a vir todos os anos”, recorda o norte-americano de 47 anos, proprietário do novíssimo wine bar Black Sheep, em Lisboa. Nos Estados Unidos da América, Brian trabalhou durante 15 anos na indústria vitivinícola. Um amigo deu-lhe a provar os vinhos portugueses, mas a curiosidade levou-o a fazer uma viagem de norte a sul de Portugal, para visitar adegas e quintas, conhecer os produtores e, claro, provar os seus vinhos. Foi só depois deste périplo pelo País que Brian e a mulher, Jennifer, trocaram Seattle por Lisboa, para apostarem num negócio próprio. Na Praça das Flores, ao lado da Cerveteca, o casal encontrou o lugar ideal para abrir o Black Sheep, “provavelmente o wine bar mais pequeno da cidade”. Ali, apostam nos vinhos, na sua maioria naturais, orgânicos e biodinâmicos, de produtores independentes. E se Brian e Jennifer são novos na vizinhança, já não há quem não conheça Bear, o pachorrento cão de raça leonberger, que tem tanto de tamanho como de simpatia.

A funcionar também como loja, o bar tem cerca de 100 referências disponíveis em garrafa. A copo, são pelo menos 15 rótulos, entre brancos, tintos, verdes, rosés e espumantes (o preço varia entre os €3,50 e os €6,50), que se podem acompanhar com húmus de feijão-branco, enchidos e queijo de cabra com marmelada. Para lá dos vinhos, servem também cocktails, como o Negroni da casa, feito com um vermute mais intenso, e o Sandy Bottom, à base de rum e melancia. Para não ir às escuras, aqui fica uma breve explicação: “São vinhos feitos com a mínima intervenção possível, que respeitam as vinhas e os processos de fermentação”, diz Brian que não se poupará a mais pormenores no momento da visita.

Goncalo Villaverde

Black Sheep > Pç. das Flores, 62, Lisboa > qua-qui, dom 17h-24h, sex-sáb até à 1h