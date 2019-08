Dan’s – Finger Food & Drinks: Uma hamburgueria slow food no Porto

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Da pequena chapa do café Danúbio, em Guimarães, à cozinha industrial do Dan’s – Finger Food & Drinks, que acaba de abrir no Porto, a aprendizagem foi enorme. Os hambúrgueres criados por Daniel Cardoso – a dar o nome e a cara ao logótipo do negócio – ficaram cada vez mais complexos e é inegável a paixão aplicada, seja na escolha dos ingredientes, seja na confeção e na apresentação. O pão, feito numa padaria de Guimarães, obedece a uma receita especial, para não se desfazer. As camadas devem estar na ordem certa, para não fugirem à primeira dentada e sentir-se o sabor de cada uma. Nos queijos, não se admite marcas brancas. E a carne vem de produtores minhotos de absoluta confiança.

Quando chega à mesa, o Fried Chicken Burger (€10,50) é cortado ao meio por Daniel, para apreciarmos a gulosa perfeição das camadas, de carne de frango (suculenta, misturada com queijo), tomate, cebola, abacate e maionese. O mesmo acontece com o hambúrguer de carne maturada (€14,50), com lascas de queijo parmesão e molho de cogumelos, ou o vegan (€10), uma mistura de vegetais, batata-doce e abacate, a mostrar que, aqui, a oferta vegetariana não está em segundo plano. “Somos do Minho, temos de alimentar bem as pessoas, lá o marketing não chega”, argumenta Gustavo Areias, o outro sócio do Dan’s. A vinda para o Porto, depois de Guimarães, foi um passo bem ponderado.

Do enorme edifício da Baixa ficaram apenas as paredes de granito e as vigas do teto de madeira. O projeto assinado por Ricardo Areias (irmão de Gustavo, do Studio Can) transformou completamente o interior, criando três pisos distintos (o último, com uma sala para grupos) numa estrutura de ferro e madeira, ligados visualmente pelo espelho fronteiro. Os sofás corridos e as cadeiras de pele verde, os candeeiros em latão sobre as mesas, tudo foi desenhado para a hamburgueria. A primeira sala, virada para Rua do Almada, funcionará como bar, com cocktails caprichados.

Dan's - Finger Food & Drinks > R. do Almada, 93, Porto > ter-qui 12h-15h, 19h-23h, sex 12h-15h, 19h-24h, sáb 12h-16h, 19h-24h, dom 12h-16h, 19h-23h