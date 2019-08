No Garden Porto Café cultiva-se o prazer à mesa

Abriu no centro da cidade um lugar atento às tendências, com opções saudáveis e outras mais gulosas, inspiradas na comida de rua de diferentes latitudes: o Garden Porto Café

No Garden Porto Café entende-se o valor de uma fotografia nas redes sociais. Cativa-se não só pela decoração, com muitas madeiras, plantas e os trabalhos do artista urbano Mr. Dheo mas também pelos pratos, bem coloridos e vistosos, com flores e loiça personalizada a embelezá-los. “A comida é o mais importante, mas se houve algo que aprendi em Londres, onde trabalhei, é que tudo conta. A partir do momento em que entram pela porta, as pessoas querem ter um bom ambiente”, sublinha Alexandre Castro, um dos sócios, que dá a cara pelo novo café do Porto. Após a experiência acumulada na capital inglesa e em grupos de restauração portugueses, decidiu que estava na hora de abrir um negócio próprio. No Garden Porto, apostou nos brunches e na comida de rua norte-americana e asiática.

Entre os mais pedidos estão os hambúrgueres (€9,90 e €10,50), com a carne de porco ou de boi cozinhada ao longo de várias horas para ficar muito suculenta, desfiada e servida em pão brioche; o camarão pipoca, bem crocante, com molho agridoce caseiro (€6); e os waffles, seja o de frango com creme de ricotta, ovo estrelado e maple syrup de vinho do Porto (€6,90) seja a versão mais doce, com frutos vermelhos, chocolate branco e gelado artesanal silvestre (€6). Mas há mais: várias opções de ovos, dos benedict aos florentine (€6,50 e €6), bowls, panquecas, tostas, tacos vegetarianos (€6,50), saladas e sugestões para partilhar, das asas de frango crocantes (€6,50) às guiozas de frango e legumes (€5,50). Para os lanches, apostou-se em diferentes croissants, bolos caseiros e pães. Os menus vão dos €8 (inclui prato, entrada, sopa e café) aos €12 (acresce bebida e sobremesa).

Com três frentes – para as ruas de Fernandes Tomás, da Trindade e do Estêvão –, numa zona de passagem de locais e turistas, a localização do Garden Porto Café é uma das suas mais-valias. Das janelas, vê-se a cidade a correr a uma velocidade incrível, enquanto se bebe um Miss My Flight (€6), o cocktail criado por Alexandre a pedido de Rihanna, quando se cruzou com a cantora em Londres. O voo, já se adivinha, teve de ficar para outro dia.

Garden Porto Café > R. Fernandes Tomás, 985, Porto > T. 22 110 8540 (marcações só para mesa comunitária) > seg-dom 9h-20h