É fruta ou chocolate: Na Gelados do Pátio, em Paço de Arcos, o mais difícil é escolher

A Gelados do Pátio, primeira e única geladaria no centro histórico de Paço de Arcos, em Oeiras, tem sabores para todos os gostos

Ricardo Bravo

Se não faltam (bons) restaurantes no centro histórico de Paço de Arcos, ali à beirinha da Marginal onde cheira a maresia, o mesmo não se podia dizer no que toca a geladarias. Não havia um sítio onde ir comer um gelado de bola, feito com bons ingredientes, pensou Rosario Corsa, o italiano que nos dá a provar o melhor do seu país no Pátio Antico. Quando soube que a farmácia ia fechar, tratou de ficar com o rés-do-chão, umas portas ao lado desse seu restaurante – reaberto em março passado, depois de obras profundas. De uma conversa entre amigos, surgiu a sociedade com André Rodrigues e Mariana Pedrouço, arquitetos, e Ricardo Bravo, fotógrafo e marido de Mariana.

A Gelados do Pátio abriu sem aviso prévio no início de julho. No grande balcão forrado a madeira, há sempre 18 pozzettis que se enchem dos mais variados sabores: dos mais tradicionais (como morango, chocolate, nata, baunilha e avelã) aos que nunca podem faltar nesta geladaria, como limão com manjericão, abacaxi com hortelã, romã e caramelo salgado, para comer ali mesmo, num dos bancos corridos, ou rua fora (1 bola custa €1,50, 2 bolas €2,50, três €3, quatro €4 e cinco €5). Os gelados são fornecidos pela Natur Ice, de Lisboa. “Provámos dezenas, fomos ver que ingredientes utilizavam e escolhemos o melhor”, garante Mariana Pedrouço. Da mesma maneira que se um fruto não está no ponto deixam de servir esse sabor, também há outros, ditos especiais, que podem aparecer de surpresa na lista, como é o caso do vinho do Porto com figo e do chocolate com chili. Falta só dizer que a Gelados do Pátio também tem alguns bolos, como o maravilhoso cheesecake de Rosario Corsa, com mascarpone e frutos do bosque, o petit gateau com bola de nata ou a tarte de maçã com baunilha. Para baralhar mais um bocadinho, na hora de pedir.

Ricardo Bravo

Gelados no Pátio > Av. Patrão Joaquim Lopes, 4, Paço de Arcos, Oeiras > T. 91 017 0641 > ter-dom 14h-22h30