Capim Limão: Uma festa de sabores, em Lisboa

A ementa descomplicada, baseada em cozinhas do mundo, e o ambiente descontraído fazem deste restaurante um bom sítio para conviver à mesa. Eis o Capim Limão, em Lisboa

Foi ao sabor das duas entradas, uma brandade de bacalhau (€8) e um mix de folhas, pera, presunto crocante, lascas de parmesão, frutos secos caramelizados e redução de balsâmico (€7,80), que se deu início à conversa com Jorge Macedo e Claudia Mello, o casal de proprietários do restaurante Capim Limão, aberto em abril, em Lisboa. Ele, nascido em Moçambique, gosta de cozinhar, ela, no Rio de Janeiro, prefere comer, mas há quem gabe o seu picadinho. Em comum, têm uma memória afetiva e raízes familiares em Portugal. “A minha avó viveu em Lisboa e a minha bisavó no Porto”, diz Jorge. Já Claudia relembra a avó portuguesa.

Mudaram-se para Lisboa há cerca de um ano, pensaram em abrir uma lanchonete pequena, com 60 metros quadrados, no máximo 80, que tivesse saladas e sumos, mas acabaram por ocupar um rés do chão e um primeiro andar da Rua Sousa Martins, em Picoas. Em baixo, a sala está preparada para receber todo o tipo de iniciativas, no piso superior funciona o restaurante, com 64 lugares sentados. Em vez de uma ementa simples, elevaram a fasquia e contrataram Ricardo Vieira Gonçalves, conhecido por Doca, para ficar à frente da cozinha do Capim Limão, que tanto usa as influências da alta gastronomia francesa como as das cozinhas tradicionais brasileira e portuguesa.

“A única condição é que todos os pratos tenham alma e muito sabor”, diz o chefe carioca que trabalhou durante cinco anos e meio no Olympe, no Rio de Janeiro, restaurante com uma Estrela Michelin. No Capim Limão – planta muito usada no Brasil, conhecida por cá por erva-príncipe –, serve-se comida descomplicada, caseira e baseada nas diferentes cozinhas do mundo. E se o risoto de cogumelos, pesto de manjericão e crumble de queijo (€11,80) nos leva a Itália, a moquequinha de peixe, arroz branco e farofa de dendê (€16,90) transporta-nos até ao Brasil, entre outras sugestões. Para terminar, não deixe de provar o cheesecake, cacau, frutos vermelhos e zest de laranja (€5,80), a valer cada colherada.

Capim Limão > R. Sousa Martins, 15B, Lisboa > T. 21 357 1233 > seg-qua 12h-16h, qui-sáb 12h-16h, 19h-23h