Avocado House, em Lisboa: Ode ao fruto do abacateiro

Há uns anos, ainda ninguém falava de abacate e já Mafalda Leitão comia o fruto ao pequeno-almoço, com ovos escalfados ou estrelados. Entretanto, começou a ser moda por cá, mas foi em Amesterdão que conheceu o Avocado Show, restaurante com uma ementa baseada no abacate. “Achei a comida bonita, mas sem sabor, e eu gosto de comida apurada”, conta Mafalda, a proprietária (juntamente com Rui Barata) do novo Avocado House, aberto em finais de junho, em Santos, Lisboa. Quando ali se entra, há uma explosão de cor, desde logo no mural povoado por macacos, girafas, plantas e abacates que decora a sala.

Dependendo da hora do dia, há duas ementas à prova. Uma servida entre as 9h e as 18h, onde se destaca a Avocado Pancake (€6,60), com geleia de abacate, bacon crocante, ovo frito e flores comestíveis, e o Spicy Sunrise (€5,90), nome para uns ovos escalfados, pasta de abacate, romã, especiarias asiáticas, mix de rebentos, salada de gaspacho e limão. A partir das 19h, a ementa inclui tártaros, ceviches e tacos, inspirada em diferentes cozinhas do mundo. De Istambul, cidade preferida da proprietária, escolheu-se a Sok Yatcha Salad (€10,80), feita com arroz preto integral, za’atar, requeijão, abacate, espinafres, alface, romã e molho de mostarda Dijon. Com a Ahimsa Bowl (€10,80), mistura de quinoa, abacate, vegetais, espinafres, abóbora, molho garam masala e tofu grelhado, viajamos até à Índia. Já nos hambúrgueres, em pão de espinafres e caril ou dentro de um abacate, sugere--se a versão vegan (€7,90 ou €9,90), que combina beterraba, quinoa, maionese spicy, pickles de cebola roxa, pak-choi, salada de gaspacho e chips de batata-doce. Imperdíveis são o tártaro de fillet mignon (€15,50) e os cinco tacos, como o de camarão salteado (€12,90) ou o de frango braseado (€10,80). Entre muitas outras opções coloridas e frescas, termine-se, por exemplo, com uma fatia de cheesecake (€4,90) ou uma mousse de chocolate vegan (€4,80), ambos com abacate na lista de ingredientes – ou não estivéssemos no Avocado House.

Avocado House > R. da Esperança, 21, Lisboa > T. 21 390 0270 > ter-sáb 9h-24h, dom 9h-18h