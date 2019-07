O Club Life, no Porto, quer ser saudável e inclusivo

Dos vegans aos adeptos da carne vermelha, o Club Life quer ajudar os portugueses a comer melhor, sem descurar o sabor. A nova loja do Porto inclui café e restaurante

A discussão sobre o que constitui uma refeição saudável poderia ser interminável. No Club Life, seguem-se alguns princípios básicos: não se recorre a ingredientes processados nem refinados; privilegia-se a frescura e a sazonalidade das matérias-primas (sempre que possível, biológicas e portuguesas); servem-se porções nutricionalmente equilibradas, que saciam mas não transbordam do prato; e confeciona-se com tempo, para obter sabores mais apurados. O casal brasileiro Maria e Guilherme Lague, de 27 e 28 anos, encontrou na cadeia do seu país de origem (onde estão espalhadas 21 lojas) o projeto que procurava para abrir no Porto, acabando por ficar seu representante na Europa. A loja, ampla, está decorada de forma simples, com o piso inferior reservado ao restaurante e o superior ao café.

No restaurante, o menu muda diariamente e há quatro opções (também com take-away, usando embalagens feitas de fibra de cana-de-açúcar), para agradar a todos: de peixe, carne vermelha, frango ou vegan. Depois da proteína, resta escolher dois de cinco acompanhamentos possíveis, ricos e originais, como cannelloni de courgette ou puré de batata-doce com espinafres. “Procuramos adaptar a oferta ao contexto português”, explica Marina Araújo, a chefe de cozinha, também vinda do Brasil, que adorou o desafio de recriar receitas da nossa gastronomia tradicional, como o bacalhau espiritual. As bebidas (há vinhos da casa, de produção nacional) e as sobremesas (muitas delas vegan) não estão incluídas no menu. Já no café, existem doces e salgados, tapiocas (cor-de-rosa, porque temperadas com água de beterraba), panquecas, creme de abacate proteico, açaí, sumos e batidos feitos na hora, tostas e sandes. Tudo cheio de cor e sabor.

Club Life > R. Mouzinho da Silveira, 197, Porto > T. 22 208 0050 > café: seg-dom 9h-19h, restaurante: seg-sáb 12h-15h30, 19h-22h30 > menus €8,50 a €9,90 (inclui sopa ou salada)