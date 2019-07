Vinhos, comida e música: Há festas ao pôr do sol no The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia

Vinhos de 30 produtores nacionais, um jantar preparado pelo chefe Ricardo Costa e DJ sets. Estão aí as três Sunset Wine Parties no The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia, e a primeira é já nesta quinta, 25

A pista de dança é a novidade deste ano das Sunset Wine Parties no The Yeatman Hotel. E são três: a primeira acontece já nesta quinta, 25; as duas seguintes, nos dias 22 de agosto e 26 de setembro. A festa inicia-se ao pôr do Sol, pelas várias salas do hotel e no terraço, com vista para o Porto, onde não faltam sequer massagens de relaxamento nas mãos. Depois solta-se a música, a cargo de um DJ, a partir da uma da manhã.

Os pratos fortes da noite serão os vinhos de 30 produtores nacionais, escolhidos por Beatriz Machado, diretora de vinhos do hotel, e o jantar preparado pelo chefe Ricardo Costa (duas Estrelas Michelin), que inclui, este ano, comida da Índia e da Tailândia – será recriada a célebre omelete de caranguejo do Jay Fai, em Bangkok, o único restaurante de street food com uma Estrela Michelin. Além das mesas de marisco, queijo, sushi, saladas e sobremesas, conte ainda com porco bísaro no espeto, cachorrinhos do Gazela e sanduíches de leitão.

Sunset Wine Parties > The Yeatman Hotel > R. do Choupelo, Vila Nova de Gaia > T. 22 013 3185 > 25 jul, 22 ago, 26 set, qui > €95, inscrições pelo email events@theyeatman.com