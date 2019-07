Três novas mercearias no Porto (quase) como antigamente

Com o azeite e o vinho em comum, nestas três novas lojas no Porto há cerejas de Mirandela, folar de carne de Valpaços e pasta de trufas. Tudo o que está nas prateleiras é servido ao balcão ou à mesa

Lucília Monteiro

Quem entra no número 325 da Rua do Almada, no Porto, de brinde leva a simpatia no atendimento. Mas não só. Na Maria Laura, a funcionar desde março, há cerejas de Mirandela apanhadas de madrugada (€3/kg), presunto e alheiras enchidas à mão (de carne e vegetariana, €10/kg), uma montra de produtos transmontanos, vinhos, azeite, mel, doces e queijos, além de casulas (cascas de feijão secas), amêndoas e nozes. Foi depois do sucesso do Mercado de Natal, na Praça da Batalha, que Nélia Gomes, 34 anos, e Bruno Ferreira, 31, decidiram avançar com a mercearia. Maria Laura, mãe de Nélia, é a responsável pela produção artesanal do fumeiro, de alguns doces e compotas, em Mirandela, e dá nome ao negócio, que tem uma loja naquela cidade. “Todos os dias trazemos Trás-os-Montes para a Rua do Almada”, sublinha Nélia.

Aos enchidos de fumeiro – chouriça, butelo e salpicão –, pendurados atrás do balcão, junta-se uma seleção de pequenos produtores nas prateleiras, como a Gralho (azeitonas e patês), a Cartola (azeite em lata) e a Quinta da Terrincha (vinhos e queijos).Ali também se vê algum artesanato: as máscaras dos caretos de Podence alinham-se com piões, chapéus, samarras, tábuas de madeira e queijeiras. Além de produtos hortícolas e da fruta da época, há ainda pão transmontano (€3), que chega à quinta-feira, e folar de carne. Para levar para casa ou provar ao balcão, de preferência com um copo de vinho a acompanhar.

Preservar o que é bom

Eunice Sobral, 42 anos, e Mina Anjos, 56, amigas de longa data, já perderam a conta às viagens por aldeias e serras, de Trás-os-Montes ao Algarve, à procura “de tudo aquilo que é bom e lembra a comida das avós”. Depois de muitos anos ligadas ao “mundo dos vinhos” e aos “produtos de nicho”, resolveram abrir a Pátio d’as Marias, mercearia fina e garrafeira, decorada com móveis de família e uma grande mesa que se partilha. Eunice e Mina orgulham--se de conhecer os lavradores, as doceiras e as queijeiras pelo nome. E são muitos, escolhidos a dedo. Na Rua de Cedofeita, podemos encontrar queijo da serra da Estrela (Ti Fatita, €30/kg), pão de centeio ou de trigo (€1,50 a €2), um delicioso folar de carne, cozido em forno a lenha na Padaria Moutinho, em Valpaços, as conservas de peixe da Saboreal (carapau com cenoura e coentros ou atum com batata-doce, €4,95), licores de São Brás de Alportel (€14) e uma mão-cheia de enchidos de porco bísaro da Quinta das Poldras.

Isto sem falar das compotas da Coisas Boas da Avó (flor de sabugueiro, laranja e ananás, kiwi e maçã, €5,20). Para respeitar a sazonalidade dos ingredientes, diz Eunice, acabando o stock “é preciso esperar pelo ano seguinte.” Os vinhos são de pequena produção, com menos de duas mil garrafas, de enólogos como Anselmo Mendes, José Madeira Afonso e Virgílio Loureiro.

Depois das compras, não deixe de descer à cave, onde Mina e Eunice organizam degustações e workshops, quase sempre ao sábado, com tudo o que está à venda na mercearia (não cobram o serviço, apenas os produtos). Na dúvida, há quatro opções de tábuas, com queijos, enchidos, compotas, pão e vinho (€20).

Diferente é a história da Trufas, Amigos e Vinhos, dos irmãos Rui Cardoso Ribeiro e Ana Perestrello. Ali, em apenas 15 m2, cabem mais de 50 produtos, grande parte deles com o aroma e o sabor do conhecido fungo. A exceção vai para os vinhos, de pequenos produtores, como o Foral de Meda Branco (€3,30), e para alguns molhos da Santa Gula. Além de azeite trufado, há pasta de trufa (€10,50), diversos tipos de mel, queijo, manteiga e vinagre. Todos da Eurotartufi, marca belga que Rui representa. Embora não sirvam petiscos, têm sempre algo para degustar, e se acabar, vão buscar à prateleira, garantem. Abençoadas provas.

Maria Laura > R. do Almada, 325, Porto > T. 91 020 9111 > seg-sáb 10h-19h > Pátio d’as Marias > R. de Cedofeita, 269, Porto > T. 22 406 7509 > seg-sáb 10h-20h > Trufas, Amigos e Vinhos > R. Campo Mártires da Pátria, 30, Porto > T. 22 111 1218 > ter-sáb 11h-1