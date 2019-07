Receita de Sandes de gambas ao alho, por Nuno Mendes

2 bolos do caco, chapatas ou pãezinhos macios

Sumo de limão espremido no momento, a gosto

Se estiver a usar gambas cruas, peça ao seu peixeiro para as descascar e retirar-lhes a tripa, mantendo-as inteiras. Tempere-as, estejam cruas ou cozidas, com sal, pimenta e colorau.

Junte as gambas, mexa bem e frite durante 2 minutos. Se usar gambas cozidas, tenha cuidado para não as fritar demasiado ou ficarão tipo borracha.

