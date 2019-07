Vinhos Ilha, da Madeira: Uma trilogia de paixão

A colheita de 2017 foi um êxito, agora reeditada com a de 2018, que traz duas novidades. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre os vinhos Ilha, da enóloga madeirense Diana Silva

Ousar é preciso, parece ser o lema de Diana Silva, que no ano passado apresentou uma trilogia de vinhos da casta Tinta Negra. Trata-se de uma casta muito abundante e pouco considerada na Madeira, mas foi nela que a jovem enóloga apostou, quando decidiu regressar do continente à terra onde nasceu, para fazer o seu vinho e lançar as bases de um projeto pessoal que há muito acalentava. Assim nasceu a trilogia da Tinta Negra sob a marca Ilha: um branco, obviamente Blanc de Noirs, um tinto e um rosé, da colheita de 2017, que surpreenderam com a frescura, a salinidade e a inequívoca vocação gastronómica.

Diana Silva acaba de apresentar os seus vinhos da colheita de 2018 e volta a surpreender não só com a trilogia da Tinta Negra, que manteve e aprimorou, mas também com duas novidades: Ilha E 2017, da mesma casta; e Ilha Verdelho, obviamente de outra casta. A sua convicção de que a Tinta Negra é a casta do futuro dos vinhos DOP Madeira está cada vez mais firme, porque nenhuma outra se adaptou tão bem àquele território ao longo dos séculos. Por isso, diz que o seu Ilha “é um vinho de paixão”, diferente, único. E de nicho, obviamente.

Quanto ao Verdelho, fazia igualmente parte do sonho de Diana, sendo até o mais pacífico por se tratar de uma casta também endógena da Madeira e, esta sim, gozar de prestígio. O Ilha E nasceu em 2017, é um vinho singular na cor, em transição de rubi para granada, no aroma fino a frutos vermelhos com um toque floral de violeta, o paladar suave e persistente com notável acidez, o final longo e sedutor. Mas aquele “E” vem de experiência, que passou por duas barricas diferentes, tendo sido já escolhida a que vai prevalecer. Portanto, como este não haverá outro. Foram produzidas cerca de mil garrafas (€21), que rapidamente deixarão as prateleiras à espera do próximo.

Ilha DOP Madeirense Blanc de Noirs 2018

Cem por cento Tinta Negra e, por isso, vinho branco de uma variedade tinta. A cor é branco--água com levíssimo tom rosa-velho; aroma delicado com notas frutadas e florais, e um toque de mineralidade; paladar fresco e untuoso com salinidade e mineralidade marcantes; final elegante e persistente. Decididamente gastronómico. €19,90

DOP Madeirense Tinta Negra Tinto 2018

Tem aspeto brilhante, cor vermelha muito aberta e transparente, aroma limpo e jovem com discreto frutado e floral, paladar elegante e fresco com volume, estrutura e grande equilíbrio entre acidez, álcool e fruta. Para a mesa, sem a menor dúvida. €19,90

Ilha DOP Madeirense Verdelho 2018

Da casta Verdelho, tem cor citrina muito suave, aroma fresco e mineral com notas cítricas e tropicais, paladar cheio, com equilíbrio, mal se dando pela grande acidez. O final elegante recomenda-o para a mesa. €23,90