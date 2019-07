Restaurantes de Espinho vão servir peixe e marisco num almoço ao ar livre

Arroz de marisco, cataplana de tamboril e lulas grelhadas são alguns dos pratos à prova no Almoço Sem Espinhas, que acontece na marginal e em três ruas de Espinho, neste domingo, dia 21

FLAVIO_ALBERTO



Uma refeição ao ar livre com 600 lugares, distribuídos por uma mesa que se estende desde a marginal de Espinho, junto à praia, até às ruas 2, 39 e 41. Assim vai ser este Almoço Sem Espinhas, neste domingo, 21, entre as 12 e as 17 horas, integrado no projeto Sem Espinhas, que celebra a gastronomia do mar e o receituário da cidade.

A ementa inclui sopa de peixe, cataplana de tamboril, feijoada de marisco, caldeirada ou parrilhada de peixe, espetada de marisco, além das habituais sardinhas, douradas e lulas grelhadas na brasa (preços entre €6 e €20), confecionadas pelos 13 restaurantes (mais sete do que em 2018) que participam nesta quarta edição. São eles: Casa O Pescador, Casa da Mãe Joana, Casa Papagaio, Casa Américo, Quim da Granja, Zagalo, Onda Mar, Espinho 10, Os Melinhos, Tasca Maria, Marreta, Baía Sol e Casa Locas.

O programa ainda inclui música e dança, asseguradas por associações locais. Junte-se a boa-disposição, e eis que o dia promete ser bem passado.

Almoço Sem Espinhas > Marginal, Ruas 2, 39, 41, Espinho > 21 jul, dom 12h-17h > €6 a €20