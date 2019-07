Devoção à mesa no restaurante S. Gião, em Guimarães

Uma cozinha fascinante pela qualidade dos produtos, da culinária e dos sabores, que são genuinamente portugueses. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante do chefe Pedro Nunes, em Moreira de Cónegos, Guimarães

No seu restaurante, o chefe Pedro Nunes “só faz aquilo que realmente gosta de comer”. Ora, como bom gastrónomo, ele gosta de quase tudo, mas, principalmente, do que lhe apetece experimentar naquele dia em particular. É nisto que assenta o êxito do S. Gião: cozinha feita com gosto, o que inevitavelmente supõe a existência de produtos e culinária de excelência. No princípio, a cozinha de Pedro Nunes era de raiz portuguesa com algumas influências de fora, sobretudo galega e basca, mas foi evoluindo no sentido tradicional e regional, à base do fogão e do forno.

A sala permanece aberta para o campo, que a enche de luz natural. O ambiente é familiar, à volta da lareira. E, deste modo, o restaurante de Pedro Nunes tornou-se referência gastronómica de Guimarães (a uma dúzia de quilómetros de distância) e de toda a região nortenha. A ementa, que é extensa, abre com 12 a 14 entradas, entre as quais se destacam o salmão fumado na casa; o atum em conserva, também feito na casa; a terrina de fígado de ganso, igualmente caseira; o carpaccio de lombo de boi, estrangeirado no nome e familiar no sabor; os ovos escangalhados, diferentes de outros parecidos pelo aliciante toque de trufa; e a omeleta de foie gras com trombetas da morte, entre outras iguarias apetecíveis, sem esquecer as sopas, em especial a de peixe, que é muito boa.

Os pratos principais são muitos, variados e bons: mariscos, como vieiras e carabineiros para grelhar, nunca faltam, com diferentes acompanhamentos; bacalhau no tacho (em posta cozinhada lentamente com maionese de bacalhau à parte) é uma especialidade, mas também pode ser confecionado ao gosto do cliente; peixes frescos do dia, como robalo, rodovalho, pregado, linguado, corvina, pescada ou outros, conforme a praça, são grelhados na brasa ou assados no forno a lenha com mestria; três cortes de carne excelentes: costeletão, entrecôte e bife de boi. Nos fins de semana, oferta alargada com pratos mais imaginativos ao sábado, como açordas, caldeiradas e ensopados, e mais familiares ao domingo, como vitela e cabrito assados no forno ou tripas. Diariamente, há dois pratos de peixe e dois de carne que estão praticamente prontos para ir à mesa. Muito boa doçaria, destacando-se o pudim abade de Priscos, as canilhas com leite-creme e os semifrios de banana com natas e de chocolate negro. Excelente garrafeira focada no Douro com opções interessantes a copo. Serviço eficiente e simpático.

S. Gião > Av. Comendador Joaquim de Almeida Freitas, 56, Moreira de Cónegos, Guimarães > T. 253 561 853 > ter-sáb 12h30-15h, 19h-23h, dom 12h30-15h > €40 (preço médio)