Olhó Bacalhau, em Lisboa: Do mar da Noruega para a mesa

No restaurante e loja Olhó Bacalhau, o fiel amigo saboreia-se em diversos pratos, pensados pelo chefe Luís Gaspar. Ou pode ser comprado e preparado em casa, à maneira de cada um

Antes de nos sentarmos à mesa a beber o shot de óleo de fígado de bacalhau, um ritual repetido todas as manhãs na Noruega, reparamos nas cadeiras rabo de bacalhau, tipicamente portuguesas. Do mobiliário ao nome, neste novo restaurante-loja, aberto em meados de maio, em Lisboa, tudo nos leva a “mergulhar” nas águas frias e cristalinas da Noruega. Disponível em quantidade limitada, o bacalhau selecionado e curado durante nove meses, da marca Terra do Bacalhau, é pescado durante a sua migração, entre janeiro e março, altura em que atinge características únicas. Para lá de loja, onde se vendem lombos e peças inteiras, o Olhó Bacalhau é também um restaurante com uma ementa criada pelo chefe consultor Luís Gaspar. Mas vamos por partes.

Øyvind Arne Jensen, 50 anos, proprietário do restaurante, começa a conversa, recordando os tempos de criança, quando ganhava uns trocos com a venda das línguas de bacalhau. “Sabiam que na Noruega há um concurso infantil para ver quem corta mais línguas de bacalhau?” Conta que chegou a Lisboa em 2001, para assumir, durante dez anos, o cargo de diretor regional da NORGE/Seafood from Norway em Portugal, mas rapidamente se apaixonou pelo clima e pela comida, e foi ficando. Conheceu Katrine, a sua mulher, e, em 2011, fundou a empresa Terra do Bacalhau, que comercializa o produto comprado diretamente a pescadores, para “ajudar as pequenas comunidades piscatórias”, salienta Øyvind.

Já sentados à mesa, o chefe Luís Gaspar recorda como tudo começou. “Em 2017, venci o Prémio de Cozinheiro do Ano com um prato preparado com este bacalhau. Identifico-me com a história de vida deste casal e também com a paixão que tem pelos produtos, não esquecendo a relação com o nosso país.” A ementa anda à volta do “receituário tradicional português, com um toque de inovação”, resume. Servido à carta ou no menu da semana (€9,50, inclui prato e sopa do dia), com dia fixo, há bacalhau à Brás (segunda), pataniscas de bacalhau com arroz de feijão (terça), folhado de bacalhau com salada mista (quarta), bacalhau espiritual (quinta) e pastéis de bacalhau com arroz de tomate (sexta). Uma pequena amostra, afinal, das mil e uma maneiras possíveis de cozinhar o fiel amigo.

Øyvind e Katrine, proprietários do restaurante, desenharam o Cod Bag, uma embalagem que se enche com água fria e se põe no frigorífico. A água deve ser mudada de 12 em 12 horas e, ao fim de quatro dias, o bacalhau está pronto a ser cozinhado.

Olhó Bacalhau > R. dos Mastros, 28, Lisboa > T. 93 267 9313 > seg-sáb 11h-20h