Avocando: Uma vénia ao abacate, em Cascais

Abriu há dois meses no centro histórico de Cascais, com um menu que atravessa o receituário de diferentes culinárias, em pratos onde o abacate está sempre presente. O Avocando é uma das novidades na vila que, a juntar aos clássicos de sempre, fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, nesta quinta, 18, nas bancas

Madalena Casal

Pode virar a revirar o menu do novo Avocando, na Rua Alexandre Herculano, em Cascais, que não vai encontrar aquele que seria o prato mais óbvio de todos: a tosta de abacate com ovo escalfado. “Somos mais um restaurante de almoço e jantar, com um conceito de partilha”, explica Miguel Caldeira Cabral, um dos sócios. O menu presta homenagem ao abacate, através de receitas de diferentes latitudes, com pratos onde o fruto é o elemento dominante e outros onde é só um apontamento.

“Há uma tendência internacional de restaurantes do género, como o Avocado Show em Amesterdão e a Avocaderia em Nova Iorque e quisemos fazer o nosso conceito aqui, porque gostamos da localização. Fomos o primeiro restaurante dedicado ao abacate a abrir em Portugal”, acrescenta.

D.R.

Dos tacos de frango, salmão ou atum ao cachaço de porco, do tártaro de atum com abacate trufado ao chilli com carne e abacate, do guacamole tradicional ao cheesecake de abacate, têm usado maioritariamente o fruto português do tipo Hass. “A maturação é muito importante e até agora temos conseguido usar produto nacional”, comenta David Igrejas, outro dos sócios. Com influências mexicanas, peruanas e da cozinha nikkei (fusão japonesa e peruana), o abacate “uma gordura boa que está presente em tantas culturas e faz sentido trazê-lo para aqui.”

Até 30 de setembro, contam com uma esplanada montada às sextas à noite e sábados e domingos durante todo o dia, parte da iniciativa cascalense “Todos para a rua!”, que fecha algumas ruas do centro ao trânsito.

Avocando > R. Alexandre Herculano, 82 > T. 21 486 2289 > ter-dom 12h30-15h30, 19h-23h