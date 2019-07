Vinhos Lou Ca: Qualidade vezes dois

Os enólogos Luís Louro e Inês Capão criaram cada qual o seu vinho, o Lou e o Ca, e apresentam-nos conjuntamente sob a marca nominativa Louca. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Os enólogos Luís Louro e Inês Capão trabalham em conjunto na Adega do Monte Branco, em Estremoz, desde 2008. Os seus caminhos profissionais já se haviam cruzado, antes, na Quinta do Mouro, de Miguel Louro (o apelido denuncia a relação familiar de Luís com Miguel, filho e pai), célebre pela singularidade dos seus vinhos, mas foi o projeto do Monte Branco, criado por Luís Louro, em 2004, que os reuniu em Estremoz com o propósito assumido de “mostrar que na região se podem fazer vinhos elegantes, frescos, com carácter e personalidade, com castas portuguesas”. Do seu trabalho em parceria resultaram vinhos excelentes, como o Alento e o Monte Branco, cuja qualidade foi rapidamente reconhecida pelo mercado.

Em 2015, a dupla desafiou-se a si própria e decidiu “fazer um vinho, cada um totalmente a solo”. Daí resultaram dois tintos, aos quais deram o nome tirado da primeira sílaba dos seus apelidos: o Lou e o Ca, de Louro e Capão. Ele escolheu as castas Alicante Bouschet, Aragonez e Touriga Nacional; ela apostou num lote de Aragonez, Alicante Bouschet e Trincadeira, e a fermentação decorreu de modo idêntico em microlagares com pisa a pé e controlo de temperatura. O Lou estagiou 12 meses em barricas novas (67%), o Ca 15 meses em barricas usadas. São igualmente bons, mas diferentes, e os consumidores vão dividir-se – e divertir-se, certamente – na escolha do seu favorito. Os enólogos garantem que o desafio de fazer estes vinhos foi aliciante. Aos apreciadores coloca-se outro repto e não menos inspirador: em prova cega, descobrir qual é o Lou e qual é o Ca. Vai valer a pena porque surpreendem, tanto por serem diferentes como pelas suas enormes frescura e qualidade. Chegam ao mercado em caixas de quatro garrafas (€110), o que permite degustar os vinhos em conjunto e perceber as diferenças (em loja, as garrafas poderão ser vendidas separadamente)

Lou Vinho Regional Alentejano Tinto 2015

Feito com uvas das castas Alicante Bouschet, Aragonez e Touriga Nacional, tem cor rubi profunda, aroma complexo ainda um pouco fechado, paladar muito fresco e vivo com grande acidez, estrutura e vigor, final elegante e longo. Apetece bebê-lo, desde já, mas promete compensar quem lhe der mais tempo em garrafa. €27,50

Ca Vinho Regional Alentejano Tinto 2015

As uvas deste lote são das castas Aragonez, Alicante Bouschet e Trincadeira. Tem cor rubi profunda, aroma intenso e fino com boas notas de fruta madura, paladar sedutor com elegância e frescura acentuadas, num conjunto harmonioso e distinto. Está num momento ótimo de consumo e tem vida para mais uns anos. €27,50