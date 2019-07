Restaurante Magano, em Lisboa: Casa séria, casa cheia

A qualidade da comida e do serviço ao longo de dúzia e meia de anos justifica o sucesso e convida a visitar, mas com marcação. A opinião do crítico gastronómico, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Magano, em Campo de Ourique, Lisboa

Luís Barra

Tão persistente como a memória dos lugares onde somos bem tratados é a vontade de lá voltar, não admirando, pois, este regresso ao restaurante Magano. Quando abriu ao público, no princípio do século, em Campo de Ourique, bairro lisboeta muito característico, foi apresentado como “restaurante alentejano”. Assim continua, mas com uma cozinha abrangente: além dos pratos típicos do Alentejo, apresenta iguarias tradicionais portuguesas de outras regiões. Tem instalações acolhedoras, sobretudo desde a grande remodelação do começo da década, a que se seguiram melhorias pontuais, como a do ano passado com novas cadeiras de pele, ergonómicas, leves e confortáveis. Preserva a decoração sóbria, talvez para não desviar as atenções da comida, sobressaindo os contrastes claro/escuro do soalho em mosaico e das toalhas de mesa.

Com a mesma solicitude com que traz a ementa, o empregado volta com um quarteto de petiscos: presunto “pata negra” de Barrancos, pimentos de Padrón, empadas de galinha e peixinhos da horta, perguntando educadamente se aceitamos. É claro que sim. Como recusar estes peixinhos dourados com polme estaladiço e vagem muito tenra, segundo dizem os olhos, que também afiançam a bondade das empadas, dos pimentos e do presunto? A menos que a recusa resulte da opção por outras boas entradas, como, por exemplo, os cogumelos recheados (com um refogadinho de alho francês, cenoura e cebola, presunto e maionese), as favinhas salteadas com linguiça frita e refrescadas com vinagreta, os ovos mexidos com farinheira e os pastéis de massa tenra (tão bons que não falta quem os reserve para prato principal ou para levar para casa e garantir outra boa refeição).

Divulgacao

Nos pratos principais há mais carnes do que peixes, mas estes não ficam atrás na qualidade: sopa de cação, sopa de tomate com garoupa e ovos escalfados, açorda de bacalhau (de comer à colher, com o bacalhau em lascas e ovo escalfado), jaquinzinhos com arroz de tomate ou de coentros, açorda ou gaspacho (em dias de mais calor); e peixe fresco do dia – robalo, pregado, linguado, garoupa ou outros, conforme a praça –, grelhado ou cozido, são iguarias de eleição, pelo produto, pela confeção e pelo sabor. Entre os pratos de carne, destacam-se os tais pastéis de massa tenra (massa fina e sem gordura, recheio tradicional de carne de borrego e vitela, tempero e fritura exemplares); a perdiz de escabeche ou estufada; as migas de espargos ou de coentros com entrecosto (migas estaladiças por fora e húmidas por dentro, de sabor delicioso); os pezinhos de coentrada, pequeninos e muito tenros; a vitela no forno, com carne barrosã e batata assada no forno (terça-feira;) a cabidela de galinha (quarta-feira); e o cabrito assado no forno (sábado). Muito boa doçaria conventual e tradicional. Excelente garrafeira com opções muito válidas a copo. Serviço exemplar.

Magano > R. Tomás da Anunciação, 52, Lisboa > T. 21 395 4522 > seg-sáb 12h-15h, 19h-22h30 > €30 (preço médio)