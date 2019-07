Pausa para almoçar no renovado Moustache, no Porto

Reuben sandwich, coleslaw, lobster roll, burrata e fish & chips são alguns dos novos sabores para partilhar (ou não), à mesa no Moustache Coffee House, no Porto

Começou a mudar a cultura do café na cidade quando abriu, em 2012. Agora, sete anos depois, Nuno Cardoso, o mentor, mantém-se um entusiasta da bebida e quer aprofundar a filosofia de coffee house, com mais opções, como as bebidas vegetais (golden latte, de gengibre e curcuma, e charcoal latte, de carvão vegetal e sésamo preto, €3,50), às quais juntou uma cozinha com carta, de brunch e refeições, do chefe José Castro. Mas não é um restaurante, diga-se, para evitar alvoroço. “Não queremos perder a identidade nem a nossa história”, sublinha Nuno. “É um voltar à origem dos cafés de antigamente”, continua.

Com uma decoração assinada pelo designer Paulo Lobo, nas paredes há espelhos, iluminação suave e na sala conta-se com diferentes soluções para sentar os clientes. “Mantivemos a dinâmica toda em torno do balcão.” Ao fundo, no lugar da sala abobada, encontra-se a nova cozinha, onde o chefe José Castro avia mais uns quantos pedidos. A carta tem tudo o que é preciso para compor o brunch: ovos (a partir de €1,50), panquecas (de aveia, €2,80), pão artesanal, biológico e de levedação natural (€1,50), além de granola caseira, servida com iogurte grego, banana e frutos vermelhos (€5) e ovos de assinatura (€7 a €8).

“São opções simples, mas feitas cá”, nota José Castro. É o caso do salmão e bacalhau fumados, da salada coleslaw (couve-roxa, maçã verde e cenoura, marinadas em vinho do Porto, €6), da reuben sandwich, com pastrami caseiro de carne bovina arouquesa DOP (€8,50) ou do lobster roll e o seu cappuccino, servido em pão brioche (€23). Há ainda opções para picar e partilhar como fish & chips (€9,50) e burrata (€9,50), bebidas saudáveis de legumes (€3) e cocktails singulares como o exotic mojito (€6,50), a margaritagave (€6,50) ou a limonada de café (€3). Já no primeiro andar, manteve-se o ambiente de sala de estar, com poltronas viradas para a Praça de Carlos Alberto.

Moustache Coffee House > Pç. de Carlos Alberto, 104, Porto > T. 22 208 2916 > seg-qua a dom, 9h-19h