Celebrar o convívio no restaurante Qura, em Lisboa

Cada cliente que entra no Qura, acabado de abrir na Rua Coelho da Rocha, em Campo de Ourique, é brindado com uma taça de Qura. Um vinho rosé, levemente gaseificado, semisseco, para beber enquanto está fresco. Trata-se de uma produção pequena, feita na Quinta do Sanguinhal, na região de Lisboa, em exclusivo para o restaurante. “Gosto muito de receber. E encaro a cozinha como um ato de generosidade”, diz Manuel Perestrelo, o chefe da casa. Veja-se então esta oferta de boas-vindas, como o primeiro sinal dessa vontade de bem acolher.

Com 25 lugares à mesa e seis ao balcão, a ocupar uma antiga tasca do bairro, o Qura é um restaurante pequeno, pensado ao estilo das tabernas modernas, sem cair em conceitos fechados. Há produtos e sabores portugueses – os queijos e enchidos vêm da Manteigaria Silva, o peixe chega quase todo de Peniche, por exemplo – e há algumas influências internacionais, em pratos que pode dividir ou pedir individualmente. “Comecei com uma carta pequena e pretendo que tenha rotatividade quatro vezes ao ano. A base é portuguesa, sim, mas estou sempre a olhar para outros ingredientes. Não me tirem a criatividade!”, brinca Manuel.

O Qura pertence ao grupo Quase na Cidade, que já deu a conhecer o Salmora, em Vilamoura, e o Moço dos Croissants, também na Coelho da Rocha. Quanto a Manuel Perestrelo, trocou o curso de Gestão de Empresas para descobrir se o mundo da restauração era, afinal, algo mais e acabou a estudar na Escuela de Hostelería Hofmann, em Barcelona, e a passar pelo laboratório de cozinha experimental de Heston Blumenthal. Apesar da bagagem de gastronomia moderna, este é um sítio simples: “A conjugação de sabores é o mais importante.”

Na lista dos mais pedidos estão já os croquetes de borrego (€3), a bochecha de porco, com bolo lêvedo e kumquat (€8,50), os sonhos de polvo, aioli e cebolinho (€7,50), o preguinho de novilho no pão (€8) – “popular para quem se senta ao balcão” –, o atum e pak choi braseados, com azeite de salsa (€10) e o arroz cremoso de cogumelos, couve-flor, parmesão e vinho do Porto (€11). Todos para provar em loiça desirmanada, sempre azul e branca, comprada em diferentes incursões à Feira da Ladra. Nas sobremesas, é obrigatório provar a tarte de maçã servida com gelado de iogurte (€7), e no copo pode continuar a beber Qura ou escolher um dos vinhos da carta. Vinhos, petiscos e pratos, aqui privilegia-se o convívio à mesa.

Qura > R. Coelho da Rocha, 110 A/B, Lisboa > T. 91 560 2947 > ter-dom 12h30-15h30, 19h30-23h00