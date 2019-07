Artbeerfest: O mundo da cerveja artesanal bebe-se em Caminha, durante quatro dias

São 50 os cervejeiros presentes nos quatro dias do Artbeerfest (em 2018, foram 32), metade dos quais oriundos de todo o mundo. Às marcas portuguesas Dois Corvos, Oitava Colina, Luzia, Velhaca, Dos Santos, Post Scriptum, Vadia, Piratas Cervejeiros, Letra, Lupum, Bemdita, Dos Diabos, Sovina, entre outras, juntam-se outras estrangeiras, algumas inéditas. Desta vez, há sete cervejeiros dos Estados Unidos da América (Nova Iorque, Portland, Chicago, e Buffalo), um de Israel (Alexander Beer), um da Croácia (The Garden), além de produtores da Itália, Alemanha, Noruega, Espanha, Hungria, Grécia e Estónia. Da Escócia vêm quatro cervejeiras – Tempest Brewing, 71 Brewing, Fyne Ales e Vault City – , à boleia do projeto Beer Without Borders, uma espécie de movimento de afirmação anti-Brexit cervejeiro, impulsionado pelo médico reformado Andrew Pearson, que tem levado a cerveja artesanal escocesa a atravessar fronteiras e vice-versa. Pela primeira vez no festival, vai estar também a cerveja produzida na Beavertown, de Londres, Inglaterra, por Logan Plant, filho de Robert Plant, o cantor e músico dos Led Zeppelin. De destacar, ainda, a participação habitual do cervejeiro dinamarquês Mikkeller, considerado por muitos como o dono da melhor stout do mundo.