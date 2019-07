Há novos pratos para provar no Miss Jappa, em Lisboa

O terceiro aniversário do restaurante Miss Jappa, no Príncipe Real, em Lisboa, trouxe novidades na carta: nas entradas, sugere-se o espadarte em crosta, com salada de batata e maiowasabi, e, nos pratos principais, a salada de kinuta, com três peixes e molho de sésamo