Receita de Salmonete com quinoa, por Ljubomir Stanisic

Demolhar o pão em água durante 30 minutos. Numa caçarola, juntar dois dentes de alho picado e azeite e deixar refogar. Refrescar com um pouco de caldo de marisco. Adicionar o pão previamente demolhado e deixe cozinhar. Triturar e acrescentar uma colher de chá de tinta de choco. Temperar com sal e pimenta.

