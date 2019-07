Niepoort Vintage Porto 2017: Um vinho de antologia

Vamos do vale do Douro ao Monte d’Oiro e daqui à planície do Alentejo levados pelo prazer do vinho Niepoort Vintage Porto 2017. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o vinho de Dirk Niepoort e dois tintos da região Sul

É enorme, com taninos e concentração incríveis, o Niepoort Vintage 2017, que está em processo de engarrafamento e vai chegar ao mercado ainda durante o verão. O seu criador, Dirk Niepoort, diz sem rebuço que “é o vinho do Porto mais próximo da perfeição” que já bebeu. Dirk recorda, a este propósito, que o Vintage 2005 foi o primeiro que achou que era o melhor da sua vida, depois aconteceu-lhe o mesmo com o 2011, a seguir com o 2015, e agora com o 2017. Rende-se à qualidade excecional dos vinhos e, fatalmente, enamora-se deles. Quem se enamora, diz – tem de dizer – o que lhe vai na alma. Ora, Dirk Niepoort, que é um dos protagonistas da revolução por que tem passado o Douro, distinguindo-se pelo seu espírito tão irreverente e criativo como independente, enérgico e talentoso, sabe do que fala. A sua obra é notável, no Douro, e não só. E a verdade é que este seu Niepoort Vintage 2017 tem nobreza e classe absolutamente invulgares. Prestem-lhe a melhor atenção.

Entretanto, na Quinta do Monte d’Oiro – Região de Lisboa, para as bandas do Oeste –, Francisco Bento dos Santos continua a fazer vinhos elegantes com apreciável sentido gastronómico. Já se encontram no mercado os Quinta do Monte d’Oiro Branco 2018, Rosé 2018 (ambos biológicos) e Tinto 2016, e estão a ser muito bem recebidos, como merecem. Escolhemos o tinto, pela vontade de falar dele antes que acabe. Mais a sul, no concelho de Arraiolos, Alentejo, a Herdade de Coelheiros dá-nos vinhos com elegância e frescura nem sempre presentes nestas paragens. Aí está, a confirmá-lo, o Coelheiros Tinto 2017.

Niepoort Vintage 2017

Impressiona com a cor retinta, profunda, que se desdobra em roxo-escuro no bordo; o aroma complexo e cheio de frutos pretos; o paladar envolvente com todos os elementos na mais perfeita comunhão; taninos poderosos, ricos, a acidez e o álcool em contraponto, num conjunto harmonioso de volúpia e de prazer. São 40 mil garrafas em disputa. €90

Quinta do Monte d’Oiro Regional Lisboa Tinto 2016

Feito com uvas da casta Syrah, tem cor vermelha profunda, entre rubi e granada; aroma limpo e fresco a frutos vermelhos com leves notas abaunilhadas e de especiarias; paladar elegante e suave com muito bom equilíbrio da fruta e da acidez. Decididamente gastronómico. €10

Coelheiros Regional Alentejano Tinto 2017

Duas castas típicas do Alentejo, Aragonez e Alicante Bouschet, que se conjugam para dar um vinho vigoroso e suave, de cor rubi com aroma expressivo, sobressaindo as notas de frutos vermelhos; paladar cheio e fresco, taninos suaves e acidez correta que lhe dá uma frescura no final. €10