Vagos Sensation Gourmet: À volta dos pratos, entre pescadores e chefes Estrela Michelin

Degustações, jantares, showcookings, palestras, provas comentadas e música fazem parte do programa do Vagos Sensation Gourmet. Em sete pontos, saiba o que não pode perder na 6ª edição do festival gastronómico na praia da Vagueira, entre esta sexta e domingo, dias 5 a 7

1. Trabalhar com o fogo

Lenha, carvão, fogareiros, fogueiras e fornos a lenha. Estas serão as ferramentas do primeiro jantar gastronómico, nesta sexta, 5, às 20h30, com os chefes de cozinha Nuno Castro (Fava Tonka), Joe Best (Dacozinha), Paulo Paiva (Escola de Hotelaria de Coimbra), Pedro Nobre (Tasquinha Alentejana) e Filipe Silva (Douro Royal Valley Hotel). A festa prolonga-se pela noite dentro, com o bar Casablanca, no areal da praia da Vagueira, a receber o concerto de Kenyon Shankie e da Fire Band.

2. Vagos e as suas gentes: Histórias entre pratos

Trata-se de uma viagem de mini-bus, por cinco locais improváveis do município - um moinho, uma farmácia, uma vacaria ou uma típica casa gandaresa -, onde à espera vão estar cinco equipas, formadas por um chefe de cozinha e uma personalidade da terra (um vagueirudo, como são conhecidos), a preparar iguarias para os visitantes. No sábado, dia 6, ao almoço.

3. Arte do sushi

No sábado, às 10h30, o chefe de cozinha Hugo Pereira (Trip Coimbra) mostra as melhores formas de trabalhar o peixe fresquíssimo, vindo diretamente do mar, e dá-o a provar numa das companhas da praia da Vagueira, que praticam a pesca tradicional designada como Arte Xávega.

4. Workshops e showcookings

O programa é extenso e conta, entre outros, com nomes conhecidos da televisão, como Cátia Goarmon (Os segredos da Tia Cátia, no 24Kitchen), Pedro Jorge (concorrente da primeira edição do MasterChef Júnior) e Ann-Kristin Wenzel (2º lugar na segunda edição do MasterChef Portugal).

5. Jantar gastronómico “(des)USO”

No sábado, 6, alguns dos nomes mais aclamados da cozinha nacional e internacional juntam-se à Avó Nita, uma das mais antigas cozinheiras de Vagos. Os mais novos vão trabalhar com produtos em desuso, os mais velhos vão receber um cabaz com as "novas tendências". A ver o que sai das mãos de Luca Bordino (Maxime Hotel, Lisboa), Tiago Sabarigo (chef português à frente do Costes Downtown em Budapeste), Daniel Cardoso (Un Poco Loco, Aveiro) e Ann-Kristin Wenzel.

6. Entre redes e linhas: à mesa com as nossas gentes

No domingo, 7, ao almoço, será a vez de Ti João da Murtosa e Joe Best mostrarem os seus dotes na cozinha. Uma dupla imperdível.

7. Dos consagrados às promessas

No jantar de domingo, 7, é a vez do confronto (amigável) entre chefes consagrados e promessas da cozinha. Do elenco constam Michel Van Der Kroft (restaurante holandês ‘t Nonnetje, com duas Estrelas Michelin), António Loureiro (A Cozinha, restaurante em Guimarães, com uma Estrela Michelin), Louis Anjos (restaurante Bon Bon, no Carvoeiro, também com uma Estrela Michelin), assim como Duarte Eitas (Salpoente, Aveiro) e Pedro Pereira (Canastra do Fidalgo, na Costa Nova). Todos vão trabalhar com grandes e pequenos produtores locais.