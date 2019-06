Restaurante Dom Duarte Dois: Portuguesmente comendo, em Coimbra

Duas salas e uma esplanada amplas e luminosas para uma refeição agradável, com bons produtos e sabores tradicionais. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Dom Duarte Dois, em Coimbra

Divulgação

Eis-nos de regresso ao restaurante Dom Duarte Dois, perto do Estádio Cidade de Coimbra, ao Calhabé, no bairro Norton de Matos, e quase no ponto de encontro da Rua de Moçambique com a Rua de Angola. O apelo vem da comida simples e saborosa que ali se faz com produtos de qualidade e extremo cuidado, à boa maneira tradicional portuguesa. Acresce a curiosidade de ver como ficaram as duas salas, após a remodelação do ano passado. O restaurante, que já conta 28 anos com a atual gerência dos irmãos Ventura – Rui na cozinha, Pedro na sala –, tem agora um ar mais moderno, com decoração sóbria e leve, mesas e cadeiras confortáveis, atoalhados brancos e luz franca nas duas salas, que se abrem para a rua através das vidraças. Acolhedora, também, a esplanada, embora sujeita aos caprichos do tempo.

Na mesa, um cestinho com pão regional e broa, a que se juntam pastéis de bacalhau, chamuças e/ou croquetes, variando de dia para dia, mas sempre com boa apresentação e melhor sabor. A pedido, vêm outros petiscos, como os ovos verdes ou os mariscos: amêijoas-boas (do Algarve) à Bulhão Pato, gambas fritas ou grelhadas, sapateira recheada, lavagante, camarão--tigre. Nos pratos principais destaca-se o polvo à lagareiro, invariavelmente macio e gostoso, que é de todos os dias e está sempre a ser pedido. Também são emblemáticos o cabrito assado no forno à padeiro, ao domingo ou por encomenda (para 10 pessoas, no mínimo), que justifica a fama com a qualidade do produto, do tempero e da assadura; e o pato assado no forno com arroz à antiga, servido à sexta-feira ou por encomenda e considerado especialidade regional, que convence pelo sabor forte e guloso.

Os restantes pratos da ementa, muito extensa, variam diariamente: bacalhau à Gomes de Sá, arroz de polvo malandrinho, arroz de línguas de bacalhau, arroz de peixe com gambas, arroz e açorda de marisco, jaquinzinhos fritos com arroz de feijão, massada de tamboril, pezinhos de porco de coentrada, entrecosto frito com migas alentejanas, favas à camponesa (com entrecosto e enchidos caseiros) e grelhados, seja peixes do dia, sobretudo robalo, dourada, garoupa, mero, linguado e sargo (estes, quando aparecem), seja carnes, em especial naco e costeleta de novilho. Boa doçaria, com o crepe do chefe em destaque, que leva doce de ovos, amêndoa e chantili, mais o leite-creme, a musse de chocolate, a torta de laranja e outros doces tradicionais. Garrafeira diversificada com vinhos a copo do Alentejo, Dão e Douro. Serviço eficiente e simpático.

Dom Duarte Dois > R. de Moçambique, 34, Coimbra > T. 239 701 461 > ter-dom 12h-15h, 19h-23h > €20 (preço médio)