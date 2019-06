No novo restaurante Panda, no Porto, estamos como numa cozinha para amigos

O chefe de cozinha Pedro Moura Bessa abriu o primeiro restaurante a solo: o Panda, no Porto. “A ideia foi fazer uma carta pequena, sem estar preso a nada.” Sem “conceitos”, portanto

É uma espécie de regresso ao lugar onde se foi feliz. Neste caso, à Praça D. Filipa de Lencastre, onde, há seis anos, Pedro Moura Bessa abriu o Munchie, casa de hambúrgueres artesanais. A vida dá muitas voltas e Pedro acabou por vender a sua quota e ir estudar cozinha para o Basque Culinary Center, em San Sebastián, Espanha. De lá traçou o restaurante que o fez regressar, no final de abril, à mesma praça da Baixa do Porto. O Panda (o nome vem mesmo do urso branco e preto, em vias de extinção, que passa a vida a comer bambu) apresenta-se como um restaurante de cozinha saudável e rápida. “E o que é isso de comida saudável? Para mim, é tudo, desde que tenha qualidade”, resume o chefe de 29 anos, que deixou o curso de Direito para se dedicar à cozinha. “A ideia foi fazer uma carta pequena, sem estar preso a nada. Não há um conceito, isso acaba por ser redutor. Faço boa comida, a mesma que faria para os meus amigos”, afirma.

Nos frios, destacam-se a burrata com chutney de pimento e malagueta (€7), o tártaro de atum (€9,50), o carpaccio de vaca com molho de rábano (€8,50), que se aconselha a comer à colher, e o panipuri, as bolinhas indianas fritas recheadas de camarão (€7,50/3 unidades). Nos quentes, prove-se o tabouleh de frango (€8), o bacalhau com húmus (€10,50), as costelinhas de barbecue, cozinhadas durante quatro horas (€20/2 pessoas), o orzotto de morcela (uma massinha, feita como um risotto, €8,50) e o chuletón de boi, maturado ou não (€32). Nas sobremesas (€4,50), Pedro Moura Bessa contou com a ajuda preciosa da mãe, Clara, que idealizou o Panda (três tipos de chocolate e crumble), o pudim abade de Priscos com gelado de citrinos e o Texturas – laranja, chutney de manga, raspa de chocolate, suspiro e gelado de chocolate negro. A decoração condiz com a filosofia do restaurante: sóbria, com mesas de madeira clara, bambu, candeeiros de vime e cestas nas paredes. Tudo conjugado com o verde da plantas e um urso panda à espreita, claro.

Panda > Pç. D. Filipa de Lancastre, 208, Porto > T. 91 987 9667 > ter-qui 12h30-15h30, 19h30-23h30, sex-sáb 12h30-16h, 19h30-24h, dom 12h30-15h30