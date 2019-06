O Belcanto, de José Avillez, em Lisboa, tem uma nova casa com a mesma identidade

Mais leve, com mais lugares sentados, mais luz, mais imponência arquitetónica e novos snacks, assim se apresenta o novo restaurante de José Avillez, com duas Estrelas Michelin: o Belcanto, que acabou de entrar na lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 Boa Onda 5 / 9 Boa Onda 6 / 9 Dario Branco Fotografia 7 / 9 Boa Onda 8 / 9 Dario Branco Fotografia 9 / 9

É uma mudança discreta, de um número de porta para outro, mas significativa visualmente e que traz algumas novidades na ementa. Durante quatro dias, fecharam-se as portas do restaurante Belcanto, distinguido com duas Estrelas Michelin, e que ocupa a 75ª posição na lista The World’s 50 Best Restaurants, para abrirem no número 10 da Rua Serpa Pinto, onde tem agora cerca de 370 metros quadrados e 45 lugares sentados. “Aqui há mais espaço para a cozinha, garrafeira, sala principal, áreas de trabalho”, explica José Avillez, que ainda há dois meses abriu mais um Cantinho do Avillez, em Cascais (são agora 18 os restaurantes que tem em Portugal, a que se junta mais um no Dubai).

“Era essencial ficar no Chiado, foi aqui que a história do Belcanto começou há sete anos e meio. Este bairro está na sua génese”, diz o chefe, visivelmente satisfeito com a mudança em finais de maio. “O antigo Belcanto, em termos arquitetónicos, não tinha tanta graça, embora fosse acolhedor. A mudança não foi pensada, mas a oportunidade surgiu, fizemos contas e avançámos.” Neste antigo convento, com um pé-direito de seis metros, saltam à vista os tetos abobadados. Já os sofás e cadeiras em rosa e verde dão uma certa leveza ao ambiente, que se quer cuidado mas também divertido, criado pelo atelier de Joana Astolfi, com quem José Avillez tem trabalhado em todos os seus restaurantes. Mas há mais detalhes que fazem fixar o olhar. Numa das salas, estão três fotografias, a preto-e-branco: do lado esquerdo, a mãe do chefe; ao centro, as mãos do seu pai, e, do lado direito, a praia do Guincho, um dos seus lugares preferidos.

Para esta nova fase do Belcanto, há também novidades para saborear à mesa: brioche com creme de tremoço, flor de laranjeira e caranguejo; rissol de lingueirão; gaspacho de cereja e cereja de sarapatel; Às de Copas, naipes de foie gras e abacate em tempura – ali servidos em versão snack, nos menus de degustação. São dois, além do serviço à carta: Menu Evolução (€185, sem vinhos), com pratos reinventados e novos sabores, e Menu dos Clássicos (€165, sem vinhos), que reúne os pratos que marcam a história do Belcanto, como é o caso d’A Horta da Galinha dos Ovos de Ouro, com ovo, pão crocante e cogumelos, e o Mergulho no Mar, preparado com robalo, algas e bivalves. É caso para dizer que nada se perde, tudo se transforma, e no novo Belcanto, apesar da mudança, soube manter-se a identidade.

Belcanto > R. Serpa Pinto, 10A, Lisboa > T. 21 342 0607 > ter-sáb 12h30-15h, 18h30-23h