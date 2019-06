A ordem natural das coisas: a José Maria da Fonseca abriu um restaurante em Azeitão, junto à casa-mãe

Depois de Lisboa, a José Maria da Fonseca abre um novo restaurante, junto à casa-mãe da marca de vinhos centenária, em Vila Nogueira de Azeitão

Não há grande coisa a explicar quando tudo decorre segundo a ordem natural das coisas. A José Maria da Fonseca, o maior produtor de vinhos da Península de Setúbal – que há quatro anos havia inaugurado um wine bar na Rua das Flores, no Chiado –, abre agora um restaurante junto à casa-mãe, em Vila Nogueira de Azeitão. Mais do que de um wine bar, trata-se de facto de um restaurante. O segundo By The Wine está a funcionar há pouco mais de um mês, no antigo refeitório da empresa, e pretende, segundo Sofia Soares Franco, a responsável de Enoturismo e Comunicação da marca de vinhos, preservar “a tradição e a memória” do lugar onde, há 185 anos, se produzem os vinhos da José Maria da Fonseca.

O novo restaurante conserva as características do de Lisboa. O projeto também é da responsabilidade do arquiteto Tiago Silva Dias. Significa isto que, para quem conhece, se mantém, por exemplo, o jogo de luzes e transparências das garrafas no teto. Na ementa, subsiste a lógica dos pratos para partilhar. Para lá das tábuas de enchidos (a partir de €9) e de queijos (a partir de €6,5), entre outras sugestões, há sopa de espargos (€5,50), carpaccio de novilho (€10), ceviche teriyaki (€9), filete de sardinha (€8,50), cogumelos shitake à Bulhão Pato (€9), quesadilla (€8,50) e prego do lombo (€10). Para outras fomes, mais substanciais, barriga de porco a baixa temperatura (€14), bochecha de vitela do chefe José Júlio Vintém (€18), polvo à Gomes de Sá (€18,5), chuletón (€30) e entrecôte (€23). Nas sobremesas, não falta, claro, a abençoada torta de Azeitão (€3). A acompanhar, a copo ou garrafa, estão disponíveis todos os vinhos da José Maria da Fonseca, vendidos – pormenor importante – “a preços simpáticos”. Diz Sofia Soares Franco: “O By The Wine também tem sido uma excelente forma de promoção da nossa marca. Como produtores, somos sensíveis aos preços inflacionados dos vinhos na restauração.” E nós agradecemos.

R. José Augusto Coelho, 1, Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal > T. 21 219 1366 > qui-sáb 12h-24h, dom-ter 12h-19h > julho e agosto: seg-dom 12h-24h