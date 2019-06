Tacos Shop #1: A nova taqueria de Lisboa tem vista para o rio Tejo

No Cais do Sodré, abriu uma extensão do Pistola Y Corazon. Ali, os tacos acompanham-se com slushies, ao som do hip-hop e no meio de obras de arte

Marcos Borga

É Damian Irizarry, nascido em El Paso, no Texas, que nos faz a visita guiada pelo Tacos Shop#1. A nova taqueria ocupa um cantinho da loja de tintas Crackids Lisboa, antes conhecida como Montana, no Cais do Sodré. Nesta extensão do restaurante mexicano Pistola y Corazon – aberto há dois anos não muito longe daqui, do qual Damian também é o proprietário, juntamente com a designer Marta Fea –, o Tejo quase entra portas dentro, misturando-se com a cultura hip-hop, numa seleção musical de DJ Glue, que tem um pequeno estúdio, no piso superior. A partir deste domingo, 16, vamos poder ver trabalhos do graffitter e tatuador Hatory Pabllo, dando-se assim início ao ciclo de exposições mensais.

Apesar de Damian ter aprendido a fazer tacos com a sua avó, a cozinha está entregue a Paulina Loya, nascida na cidade de León, no estado de Guanajuato. Não é, por isso, de estranhar que na pequena, mas equilibrada, ementa, tudo faça lembrar os sabores de infância e da comida de rua do México. É o caso do prato chilaquiles com ovo (€4), tortilhas fritas de milho, com salsa de chili ancho, cobertas de queijo seco, cebola e natas azedas ou das carnitas de porco (€7) com queijo derretido, banhadas com uma cremosa salsa verde e guacamole e servidas com salsa valentina. Para acompanhar, há diversos slushies (cocktail com álcool em versão gelada), como o Frida Must Die (€10), preparado com Mezcal, Aperol, Jarrito de Toranja, lima fresca, uma boa sugestão, principalmente para o final de tarde. Já a Horchata, feita com leite de arroz, canela e amêndoa (€2,50) e o Jamaica, com flor de hibisco (€2,50), são duas bebidas típicas que qualquer mexicano não dispensa no seu dia a dia.

Marcos Borga

Tacos Shop #1 > R. da Cintura do Porto de Lisboa, Armazém A, Lisboa > seg-dom 13h-21h