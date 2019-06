O The HUB, o novo gastrobar no Porto, está aberto 24 horas

Na mesa ou ao balcão, sem hora marcada. Aberto 24 horas, o The HUB, o novo gastrobar do Porto Palácio Hotel, é um laboratório de cozinha contemporânea, com ementa do chefe André Silva e uma cuidada seleção de vinhos

Está mais amplo e com mais luz natural o lobby do Porto Palácio. Depois de quatro meses de remodelações, não sobrou nada da decoração dos anos 80, com alcatifa no chão e espelhos na parede. Os veludos e o couro, as estantes de livros (para consulta), as obras de arte contemporânea (de Paulo Neves e Irene Vilar) e o verde das plantas fazem agora a decoração da entrada do hotel, onde acaba de abrir o The HUB. No novo gastrobar, a funcionar 24 horas, André Silva – que integrou recentemente a equipa de cozinha –, apresenta uma ementa simples e de partilha, focada nos produtos da região e da época. “É um registo diferente dos anteriores”, observa o chefe, que nos habituou a comer bem na Casa da Calçada, em Amarante, onde conquistou uma Estrela Michelin.

“Assumimos uma imagem moderna, mais simples e aberta ao exterior”, sublinha o diretor do hotel, Pedro Serra. No The HUB, a ementa está dividida entre “Tubo de Ensaio”, onde estão as propostas mais criativas do chefe André Silva, e “Os de sempre, mas...”, com opções mais óbvias, como o prego e o hambúrguer. A criatividade do chefe surge na inesperada ligação de uns ravioli de camarão com legumes e coco (€13), na raia com funcho, ovas de truta e beurre blanc (€17) ou no cachaço de porco preto, cenoura assada e legumes (€17). Na secção das sobremesas, também as cerejas com vinagre balsâmico velho, citrinos e hortelã (€7) surpreendem. Para beber, além de gin, rum e whisky, há refrigerantes artesanais (€3,50), cocktails (são quatro: amargo, doce, ácido e picante, €12) e cerca de vinte vinhos, como o Soalheiro Terramatter ou o espumante 3 B Filipa Pato Brut Nature, servidos a copo (a partir de €4), seja no balcão seja nas mesas baixas, rodeadas de sofás e cadeirões. E a qualquer hora, pois.

The HUB > Porto Palácio Hotel > Av. da Boavista, 1269, Porto > T. 22 208 6600 > seg-dom, não fecha