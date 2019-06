Tasca da Esquina, em Lisboa: Dez anos de afirmação

Pioneiro das tascas modernas, a Tasca da Esquina, a celebrar 10 anos, já é um símbolo lisboeta que alia tradição e modernidade. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante que tem um trio maravilha de cozinheiros: Vítor Sobral, Hugo Nascimento e Luís Espadana

José Carlos Carvalho

Quem entrar, por estes dias, na Tasca da Esquina vai encontrar o restaurante mais bonito, mais confortável, mais verde – no sentido orgânico do termo, a puxar à Natureza, com mais plantas – e com mais petiscos, pratos principais e vinhos para degustar. Faz dez anos e reparte a prenda contida na remodelação com os clientes.

Na origem do projeto está um trio maravilha de cozinheiros: Vítor Sobral, profissional já consagrado, ao tempo; Hugo Nascimento e Luís Espadana, então jovens talentos. Juntaram-se para concretizar a Tasca da Esquina, projeto precursor das tascas modernas: cozinha cuidada com identidade portuguesa e técnica atual; procura de produtos tradicionais e frescos; fuga dos ingredientes industrializados e químicos. O restaurante está ainda mais convidativo: por fora, em toda a volta, o verde das plantas; no interior, pintura em tom verde-escuro (antes era claro), duas janelas abertas na sala (era só uma), mais luz, mesa comum com oito lugares, mobiliário novo e sóbrio com discreta elegância, presença expressiva da madeira, ambiente acolhedor.

Quanto à gastronomia, as mesmas opções de refeição com base nos petiscos, nos pratos principais ou “nas mãos do chefe”, através do menu. Lá estão os clássicos salteados de atum, de camarão e de lulas, as lascas de bacalhau, a salada de polvo com batata-doce, o pica-pau, os ovos com cogumelos e trufa, o berbigão com limão, o berbigão com gengibre e a amêijoa, nas entradas; a raia confitada, o polvo no forno com tomate assado e alecrim, o lombo de bacalhau, o atum com batata-doce, o bife do lombo e os bitoques de atum e do lombo, nos pratos principais. Que dizer sobre eles? Têm matriz portuguesa, produtos de qualidade, culinária primorosa em criatividade e técnica. Mas isso já se sabe.

As novidades são tentadoras: lulas fritas com cenoura e maçã, atum de escabeche, polvo frito, cabeça de xara e foie, línguas de bacalhau e salada de grão, bochecha de porco preto, ovos com espargos e tomate assado e língua estufada com farofa de trufa, nos petiscos; filetes de garoupa com arroz de coentros e berbigão, caril de camarão, pá de cabrito e pernil de porco, nos pratos principais. Elenco de sobremesas reforçado com pera bêbeda e creme de arroz--doce e sopa de morango com doce de ovos e suspiros. Um escanção veio valorizar o serviço de vinhos. Serviço eficiente e simpático.

Tasca da Esquina > R. Domingos Sequeira, 41C, Campo de Ourique, Lisboa > T. 21 099 3939 / 91 983 7255 > seg-dom 12h30-15h30, 19h30-23h30 > €38 (preço médio)