Vinhos de talha: Do Rocim ao Bojador

Mostram-se cada vez mais cativantes, não por estarem na moda mas por serem realmente bons e diferentes. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre três vinhos de talha

Se, ao dobrar o cabo Bojador, Gil Eanes personificou a audácia dos navegadores portugueses da primeira metade do século XV, que a História consagrou, também ao lançar os seus vinhos de talha, designados Bojador, o enólogo Pedro Ribeiro teve um rasgo de génio, apresentando-os de forma diferente e melhor, que o mercado aplaudiu. O êxito de tais vinhos não ficou a dever-se a um mero fenómeno de moda, mas à sua qualidade invulgar. E esta resulta do percurso de vida e do saber acumulado por quem os faz.

Pedro Ribeiro nasceu no Porto e fez a sua formação em enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Trabalhou na Tintara Winery – Hardys Wine Company, na Austrália, e, regressado a Portugal, colaborou em projetos como a Herdade dos Grous (Alentejo), a Quinta do Valbom (Douro) e a Herdade do Rocim (Alentejo), de que é diretor-geral e responsável pela enologia. Esta inspira-se no conceito de intervenção mínima e visa que os vinhos sejam a expressão fiel do seu terroir.

Assim acontece com os vinhos de talha de Pedro Ribeiro, sejam do Rocim sejam do projeto pessoal que lançou, sob a designação Espaço Rural, O Bojador Vinho de Talha – na vizinhança do Rocim, na região da Vidigueira, onde a vinificação em talhas de barro tem mais tradição, remontando ao tempo dos romanos. Por coincidência, acabam de chegar ao mercado três vinhos assinados por Pedro Ribeiro, que aqui apresentamos. Distintos, no duplo sentido em que têm características diferentes e em que são todos dignos de apreço, atendendo à qualidade e ao preço.

Herdade do Rocim Amphora Vinho de Talha Tinto 2018

De uvas das castas Moreto, Tinta Grossa, Trincadeira e Aragonez, tem cor rubi viva, aroma com notas de frutos vermelhos e algum vegetal, paladar cremoso e fresco com mineralidade salina e texturada. €14

Bojador Vinho de Talha DOC Alentejo Branco 2018

Feito de uvas das castas brancas Perrum, Roupeiro, Rabo de Ovelha e Manteúdo, tem cor dourada, que se deve ao contacto prolongado com as películas, aroma elegante com notas terrosas, minerais e de mel, paladar cheio com final cremoso e fresco, muito atrativo. €41,90

Bojador Vinho de Talha DOC Alentejo Tinto 2018

Trincadeira, Moreto e Tinta Grossa são as castas neste vinho feito em talhas de barro à maneira tradicional. Cor rubi aberta e brilhante, aroma com muitas notas frutadas, ligeiro toque vegetal e algumas especiarias. Paladar marcado pela frescura, pela mineralidade e pelo equilíbrio dos taninos e da acidez. Inebriante. €41,90