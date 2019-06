ViniPortugal: O País a copo na nova sala de provas do Porto

Dedicada à promoção dos vinhos portugueses, a nova sala da Viniportugal, no Porto, tem provas livres ou comentadas, a preços convidativos

Lucilia Monteiro

É quase como um posto de turismo dedicado ao vinho, com a vantagem de proporcionar aos visitantes o contacto direto com a matéria abordada. A nova sala de provas da ViniPortugal – associação dedicada à promoção de Portugal enquanto produtor de excelência – está estrategicamente localizada na Rua das Flores, onde abundam os turistas. Uma equipa dinâmica e conhecedora faz o acolhimento e procura dar a conhecer a enorme variedade de castas e de regiões vitivinícolas do nosso país.

Quem chega tem à disposição uma seleção de 28 vinhos para prova (que muda regularmente), de mesa ou fortificados, procurando ter-se o máximo de regiões representadas, desde os verdes aos Madeira. À entrada, é entregue um cartão carregável com o valor que entender (mínimo de €3), que lhe dá direito a beber entre um e três vinhos, dependendo do seu valor (vão de €1 a €8,50). De copo na mão, pode dirigir-se às máquinas dispensadoras onde estão dispostos os vinhos para prova (são servidos 0,5 cl, por referência), com a identificação da região e do preço.

A escolha é livre, mas podem pedir-se esclarecimentos ou recomendações. Existem também as provas temáticas, mais educativas, sobre vinho do Porto ou sobre a riqueza das mais de 250 castas autóctones, feitas numa sala privada, para um mínimo de duas pessoas e um máximo de dez. A maioria dos vinhos está disponível para venda e quem participou nas provas tem uma redução no preço. Saúde!

ViniPortugal > R. das Flores, 8-12, Porto > T. 22 332 3072 > seg-dom 11h-19h > provas temáticas €9 a €18, provas comentadas €7 (por inscrição, através da newsletter da ViniPortugal)