No restaurante Casa Nanda, no Porto, estamos no conforto do lar

Sala, ambiente e comida condizentes com o nome da rua onde o restaurante se encontra: a da Alegria. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre a Casa Nanda, no Porto

A Casa Nanda, referência incontestada da cozinha tradicional portuguesa, no centro do Porto, deixou-nos em sobressalto, há dois anos, quando Maria da Soledade, que era a cozinheira, e o marido, José Canelas, embarcaram noutro projeto (oportunamente referido nesta rubrica), deixando-a nas mãos do outro par de fundadores: Fernanda e José Iglésias. Que seria da cozinha noutras mãos e do restaurante noutro tempo, invadido pelos turistas? Fomos ver.

A boa nova é que o restaurante está como antes: sala com o pequeno balcão de serviço, mesas de madeira bem dimensionadas e atoalhados brancos, ambiente familiar, cozinha portuguesa com forte componente regional, serviço diligente e afável. A questão da cozinha era a mais complexa e foi logo resolvida da melhor maneira, com o regresso de Maria do Céu, que fora braço direito de Soledade, durante dezena e meia de anos. Do atendimento encarrega-se Dona Nanda com a ajuda da filha, Rosário, e do marido José Iglésias.

Sobre a mesa, um cesto de pão com “bolinhas”, “cacetinhos” e fatias de uma broa escura absolutamente deliciosa, além da manteiga e das azeitonas da praxe, a que podem juntar-se pratinhos de presunto ou de salpicão, bolinhos de bacalhau, pataniscas, croquetes e outros petiscos, ou sopas com os bons sabores de antigamente, como a de legumes e a canja de galinha. Depois, olha-se a ementa e apetece provar de tudo, em especial alguns pratos emblemáticos que têm dia fixo: terça-feira, bolinhos de bacalhau com arroz de bacalhau; quarta, cozido à portuguesa (de junho a outubro substituído por pratos mais leves como, por exemplo, bacalhau cozido com feijão-fradinho); quinta, pode variar entre feijoada de chocos, costeleta mendinha assada e cabidela; sexta, filetes de polvo com arroz do mesmo; sábado, bacalhau à moda de Braga (posta frita com batatas fritas às rodelas e cebolada) e tripas à moda do Porto (confeção exemplar no equilíbrio e no apuro dos sabores); domingo, cabrito assado no forno a lenha ou vitela, também assada.

Mas, se as atenções recaem nestes, há outros igualmente sugestivos, como os filetes de pescada com arroz de feijão, as mílharas e, quando aparecem na praça, as costeletas de sardinha, os linguadinhos e os joaquinzinhos fritos, também com arroz de feijão, o peixe-galo com “açorda do mesmo”, as lulas à sevilhana, a posta de vitela com batatas fritas e grelos, o costeletão de boi na brasa, o bife de boi grelhado ou de cebolada. Os produtos são bons e as mãos que os preparam foram feitas para a cozinha. Boa doçaria caseira: aletria, leite-creme queimado, musses de chocolate e de manga, pudim flan, rabanadas. Garrafeira com referências muito razoáveis de marcas e de preços, incluindo o vinho da casa servido em canecas

Casa Nanda > R. da Alegria, 394, Porto > T. 22 537 0575 / 91 747 9517 > ter-sáb 12h-15h, 19h-22h, dom 12h-15h > €20 (preço médio)