Restaurante Mezze: Há novos sabores do Médio Oriente em Lisboa

Um ano e meio depois da abertura, o Mezze, no Mercado de Arroios, tem novos pratos para saborear. Já neste domingo, 16, há uma aula de cozinha do Médio Oriente, com jantar no final. Mas há mais novidades neste restaurante que é o sustento de um grupo de refugiados

Luís Ferraz

É preciso recuar a setembro de 2017, data em que o restaurante Mezze abria portas no Mercado de Arroios, para relembrar a sua história. Nessa altura, Fátima, uma das cozinheiras do restaurante gerido por um grupo de dez refugiados sírios, sob a orientação da Associação Pão a Pão, olhava timidamente quem ali entrava para saborear a cozinha do Médio Oriente.

"Mais do que um restaurante, o Mezze é a segunda casa e o ganha-pão de uma família refugiada da Síria, que chegou a Portugal há cerca de dois anos”, afirma jornalista Francisca Gorjão Henriques, que, em 2016, fundou a associação com Rita Melo, Nuno Mesquita e Alaa Alhariri. A integração de refugiados sírios, sobretudo de mulheres e de jovens, na sociedade portuguesa é uma das principais missões deste projeto que teve início com jantares pontuais no Mercado de Santa Clara e serviços de catering.

nimagens@yahoo.com

Agora, é com um sorriso aberto que Fátima, a matriarca da família, brinda quem chega. É ela que vai liderar, já este domingo, 16, o workshop de cozinha do Médio Oriente, entre as 17 e as 20 horas . Uma aula que terminará à mesa, com um jantar para se saborearem as iguarias preparadas (€50 por pessoa).

Atualmente, da equipa do Mezze fazem parte nove sírios, dois iraquianos, um eritreu e uma palestiniana. Mouhamad está encarregue de fazer o pão. “Se uma mesa não tiver pão, não está completa. É o mais importante na refeição”. Ao lado da sala principal, abriu-se uma cozinha, contígua ao restaurante, onde todos os dias se faz o khubz (pão sírio) que acompanha os mezzes – palavra árabe para os pratos partilhados à mesa, sempre com o pão como base. É também desta nova cozinha que saem as encomendas do serviço de catering.

Já na ementa – composta por cinco menus, cada um com quatro pratos –, há novidades para experimentar. No Mezze 1, por exemplo, entrou o kibbeh nayyah, um bolinho de bulgur com tomate, pasta de pimento vermelho e xarope de romã, e o kezbaryat, umas batatas salteadas com coentros e alho, parecidas às batatinhas que as nossas avós faziam, que ligam bem com qualquer prato ali servido.

Luís Ferraz

Na composição do Mezze 4, também há alterações, como o kibbeh karazeyeh/shawandar, uma espécie de almôndegas de carne de vaca com molho de beterraba ou de cereja (assim estejam disponíveis no mercado), e o 'arz ma shayreeyeh, um arroz branco com aletria. A estes pratos novos, juntam-se os clássicos: húmus (pasta de grão cozido com tahini), tabbouleh (salada de bulgur com salsa, tomate e cebola picados), babaganoush (puré de beringela assada, tomate, noz e xarope de romã). Para finalizar a refeição, mas ainda em fase de testes, haverá buza, gelado artesanal de tamarindo ou tâmaras. Vale a pena experimentar, de tão diferente que é.

nimagens@yahoo.com

Mezze > Mercado de Arroios > R. Ângela Pinto, 22, Lisboa > T. 21 249 4788 > ter-sáb 12h-24h > menus entre €11 e €15