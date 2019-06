Terroir Vulcânico Arinto dos Açores Pico: Um vinho nascido do magma, com sabor a mar

É cem por cento Arinto dos Açores, fermentado em balseiro de madeira de cinco mil litros, no qual estagiou sobre borras finas, durante 6 meses. Tem aspeto brilhante, aroma fino e fresco com discretas notas tropicais bem conjugadas com as da madeira, paladar cheio e refrescante com um toque vibrante de mineralidade.

€16,50