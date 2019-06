Tudo bons garfos: Os 24 novos restaurantes de Lisboa que merecem uma visita

Com massa fresca feita à mão, e seguindo receitas que fogem às originais de Itália, prove-se, por exemplo, o tortellini com recheio de lombo de porco, mortadela e presunto de Parma.

A cada duas semanas, há sempre novidades na ementa, inspirada em diferentes cozinhas do mundo por onde o chefe André Fernandes andou, dependendo da época e do que os pequenos produtores lhe trazem.

Vizinho do Mercado de Arroios, serve refeições para todas as horas do dia, desde ovos estrelados e omoletas a outras opções com mais substância, como arroz de cabidela e galinha tailandesa.