Os 14 novos restaurantes do Porto que merecem uma visita

Da cozinha de autor aos sabores do mundo, do receituário tradicional português às ementas que vivem ao ritmo das estações do ano – eis os 14 novos restaurantes no Porto que merecem uma visita, entre os muitos que inauguraram nos últimos meses

Florbela Alves, Joana Loureiro e Miguel Carvalho